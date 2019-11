Londres niega la renovación de la licencia a Uber por fallos en seguridad

La gestora pública Transport for London (TFL) confirmó este lunes que no renovará la licencia a la plataforma Uber para operar su servicio de taxis en Londres tras detectar varias infracciones que comprometen la "seguridad" de los pasajeros.

El permiso de la empresa privada de transporte estará vigente hasta esta noche a las 23.59 GMT, cuando expirará, si bien los vehículos podrán seguir trabajando en la capital a la espera de lo que suceda con la apelación a esa decisión. Un portavoz de TFL, que gestiona el transporte público en esta ciudad, indicó hoy que se han identificado "varias infracciones que colocan a los pasajeros y su seguridad en riesgo".

"Como regulador del servicio de alquiler privado en Londres debemos adoptar una decisión hoy sobre si Uber es apto y adecuado para tener una licencia", explicó la directora de licencias, regulación, Helen Chapman, de Transport for London. Chapman remarcó que el asunto de la seguridad es su "absoluta prioridad" y, si bien reconocen que Uber "ha realizado mejoras" en este sentido, consideran "inaceptable que (la firma) haya permitido que los pasajeros se hayan metido en taxis con conductores que potencialmente no tienen licencias y no están asegurados".

"Es claramente preocupante que surjan estos problemas, pero también lo es que no podamos tener la seguridad de que no vayan a surgir en el futuro problemas similares", dijo. En concreto, TFL detectó 14.000 viajes operados por conductores diferentes a los que mostraba la aplicación de móvil. Eso se debe a un cambio en el sistema de la aplicación que permite a conductores no autorizados descargar sus propias fotografías en cuentas de otros autorizados.

Por su parte, Jamie Heywood, gerente de la empresa de movilidad urbana para el norte y este de Europa, sostuvo que la decisión adoptada por TFL es "extraordinaria y equivocada", y confirmó la intención de Uber de recurrirla. Hemos cambiado fundamentalmente nuestro negocio en los últimos dos años y estamos fijando estándares de seguridad", manifestó. "Por el bien de los 3,5 millones de pasajeros y 45.000 conductores con licencia que dependen de Uber en Londres, continuaremos operando con normalidad y haremos todo lo que podamos para trabajar con TFL a fin de resolver la situación", agregó Heywood.

El alcalde de Londres Sadiq Khan, ha expresado su apoyo a la decisión, asegurando que "mantener a salvo a los londinenses es mi prioridad número uno". Khan también ha destacado en un comunicado que ha compartido en las redes sociales, la necesidad de que las compañías sigan las reglas para mantener la seguridad de los clientes. "Sé que esta decisión será impopular entre los usuarios de Uber, pero su seguridad es la principal preocupación", ha concluido.