ANDALUCÍA.-Granada.-La alcaldesa de Cuevas del Campo reclama a la Junta la ayuda tras los "graves daños" por la DANA

En un comunicado, el PSOE ha explicado que se trata de una ayuda que la Delegación Territorial de Turismo y Administración Local se comprometió a abonar al Ayuntamiento para contribuir a sufragar el arreglo de un gran socavón en la calle Gorrión provocado por las lluvias torrenciales que se produjeron los días 12 y 13 de septiembre y que afectaron con fuerza a toda la comarca.

Ante dicho derrumbe, según ha explicado la alcaldesa, también se produjo el deslizamiento de una ladera, por lo que hubo que intervenir "urgentemente desde el Consistorio para desalojar a los vecinos afectados e intervenir en la calle para responder a las inmediatas y perentorias necesidades de ésta".

En este punto, la regidora ha asegurado que estas actuaciones "tuvieron que llevarse a cabo con premura" por el riesgo de derrumbe que presentan tres calles y las viviendas existentes encima de la vía urbana afectada y tras reunirse con la Junta y la Diputación para hacerlas conocedoras de la situación y de los insuficientes recursos de los que disponía el Ayuntamiento para sufragar la actuación valorada, según un estudio, en 200.000 euros.

"La Diputación se ha comprometido con una subvención por importe de 76.000 euros pero la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, por boca de su delegado provincial, Gustavo Rodríguez, se comprometió a complementar la insuficiente cantidad que liberó en septiembre, de 29.000 euros, pero no se ha pronunciado. Según nos dicen, la Consejería no responde y mientras, el Ayuntamiento no puede hacer frente a la situación actual por la falta de recursos", ha expuesto.

Según la nota de prensa, el municipio de Cuevas del Campo se vio gravemente perjudicado por las devastadoras lluvias. "Pedimos el mismo trato que otros municipios afectados", ha indicado la alcaldesa tras insistir en que "el abono de la ayuda nos permitiría intervenir y atender lo antes posibles las necesidades especialmente de lasfamilias afectadas".