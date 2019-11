ANDALUCÍA.-Málaga.- Adelante lleva al pleno las demandas conjuntas de personas con diversidad funcional y asalariados del taxi

Así lo ha explicado el portavoz del grupo municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, que ha añadido que "en la capital se están incumpliendo en la práctica el número de taxis adaptados".

"La ley establece que haya un mínimo de un cinco por ciento y en la capital se cumple sobre el papel, pero una gran parte de los mismos no atienden a las personas con movilidad reducida o similar", ha criticado, al tiempo que ha explicado que "sólo 64 de los 89 vehículos con licencia para atender a personas con diversidad funcional están conectados a una emisora con las características necesarias para ello".

Además, ha continuado Zorrilla, "se está dando un fraude con la coartada de que se solicitan licencias para taxis adaptados de siete y nueve plazas que se usan para hacer competencia desleal al resto de los profesionales del transporte y recogen turistas en aeropuertos y puerto, son contratados para excursiones o traslados, etcétera".

El portavoz de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible -la mayoritaria del sector-, Alfredo de Pablo, ha explicado que el Ayuntamiento "tomó una decisión equivocada en contra de la opinión de los usuarios al permitir modelos de taxi de tantas plazas".

"Somos el pretexto para que se realice una competencia desleal entre taxistas", ha dicho, añadiendo que "no pueden acceder a la información de los servicios que se responden, ya que ese control lo realizan los propios empresarios del sector". "Nos pueden decir cuántos servicios se realizan, pero no cuantas solicitudes reciben. No se puede ser juez y parte. Es necesario un arbitraje". Estas personas reclaman coches de cinco plazas más una.

Por su parte, Manuel López, representante de los asalariados del taxi de CGT ha mostrado su "total compromiso a facilitar los medios que estas asociaciones reclaman, pero para ello es necesario que dispongan de licencias, ya que el Consistorio no tiene en cuenta en las convocatorias el tiempo de los trabajadores esperando una, sino que se utilizan otro tipo de métodos, como la subasta".

Adelante Málaga propone en su moción al pleno que los vehículos adaptados estén conectados y geolocalizados, implantar mecanismos de control efectivos y transparentes para garantizar el servicio de los taxis adaptados durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y normas sancionadoras, como no renovar licencias para los coches de siete y nueve plazas que no cumplan con la obligación de atender los servicios a personas con diversidad funcional.

Asimismo, reclama que se creen 50 nuevas licencias de taxi cuyos modelos y sistema de adaptación sea consensuado con Málaga Accesible y que se tenga en cuenta el criterio de antigüedad del listado de conductores asalariados.