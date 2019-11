María Patiño habla, por primera vez, de los ataques que ha recibido como madre

María Patiño es uno de los rostros más conocidos de la televisión rosa. La periodista es una colaboradora habitual de Sálvame y, desde hace unos meses, también presenta su propio espacio, Socialité, donde ha sido duramente criticada –incluso por el maestro Joao–.

Sin embargo, estos juicios no parecen haberle dolido ni la mitad que los emitidos sobre ella por su labor como madre, tal y como ha dejado caer en el programa en el que participa como tertuliana. Y es que Patiño ha decidido hablar después de muchos años y contar, por primera vez, un episodio de su vida muy desagradable.

La periodista ha aprovechado la sección ‘Con M de mujer’ de Sálvame para hablar de su experiencia con su hijo (que ya tiene 19 años), acaparando todo el protagonismo de estos minutos.

Ha contado que se ha sentido cuestionada en numerosas ocasiones por gente de su entorno profesional y, lo que es aún peor, que han llegado a llamarle "mala madre". "El hecho de trabajar en Madrid y tener que depender de los abuelos para la crianza de mi hijo", según ha desvelado, parece que no fue del agrado de gente cercana a Patiño.

Sentimiento de culpa

Lejos de ser impermeable a las opiniones de externos al núcleo familia, María Patiño ha confesado sentir un gran sentimiento de culpa durante la infancia y adolescencia de su único hijo, Julio. "No lo he querido compartir públicamente", se lamentaba la periodista, quien, además, destacaba que no nos podemos llegar a imaginar "lo que ha llegado a decir gente normal, con profesiones, con estudios…".

"He tenido un sentimiento de culpa por luchar por mi profesión, buscar una independencia y un futuro para mí y para mi hijo que me ha costado sangre durante muchísimos años de mi vida; y es muy injusto, porque yo tenía sensación de que era una persona egoísta que solo miraba por mí", ha zanjado la conversación ante los aplausos del plató.