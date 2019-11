Aaron Carter arremete contra su hermano Nick y le acusa de abusos sexuales en mitad del drama familiar

Esto no puede acabar bien. Parece la crónica de algo fatal anunciada de a pocos, noticia a noticia, acusación a acusación. Lo último, y gravísimo de ser cierto, son las palabras de Aaron Carter en las que asegura que su hermano Nick Carter, exmiembro de Backstreet Boys, es básicamente un depredador sexual.

Pero vamos a desentrañar esta madeja de dimes y diretes con la justicia de California, que de tanto ir y venir parece que ya les tutean -como los hospitales, donde hasta hace nada, de hecho, estaba ingresado Aaron y, aunque preocupaba a sus fans, era su madre quien le llevaba las redes sociales y le ayudaba-.

El caso es que de puertas para adentro cada casa es un mundo y, en el caso de los Carter, ese mundo está en guerra. Y no hay treguas. Y va a peor. No hay que remontarse muy atrás para ver que uno de los puntos de inflexión en la familia fue cuando Aaron desveló que su difunta hermana Leslie le violó cuando él tenía 10 años y que Nick le maltrataba físicamente durante la infancia.

Estas palabras no sentaron nada bien entre su gemela, Angel, y el citado Nick. Estos interpusieron una orden de alejamiento contra Aaron que la justicia acaba de estimar conceder durante un año -según los documentos judiciales obtenidos por E! News-.

Además, este juzgado de Los Ángeles ha obligado al cantante a entregar todas sus armas de fuego y el permiso de tenerlas, debido a que el juez del caso, según ha informado TMZ, califica a Aaron como una persona ¨demasiado peligrosa¨.

Más leña al fuego, porque Aaron se ha revelado contra esta medida, quiere ir contra la ley y ha dicho: ¨Estoy devastado por lo que he presenciado hoy en el juzgado. Mi hermana ha mentido una y otra vez únicamente para arrebatarme el derecho que nos garantiza la Segunda Enmienda [aquel que tiene el pueblo estadounidense a poseer y portar armas de fuego]¨.

Pero esto solo ha sido el comienzo, porque en el mismo mensaje no ha dudado en afirmar que estas mentiras de su hermana son para encubrir a su hermano Nick, de quien dice en unas serias acusaciones que es culpable de haber agredido sexualmente a varias mujeres.

Según Aaron su hermana solo ha dicho mentiras en nombre de su hermano ¨para evitar que se siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres¨, ha compartido en una story de su Instagram. Esto no es todo.

En su perfil de la red social, Aaron ha publicado esta semana una fotografía chocando la mano con Melissa Schumann. Esta mujer compartió en 2017, en un duro testimonio, que Nick Carter la había violado en 2002, cuando ella tenía 18 años, tras aceptar una invitación para ir a su casa.

LaOficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles aseguró pocos meses más tarde que no emprendería acciones legales contra el exmiembro de la boy banddado que el delito había prescrito en 2013. Pero Aaron aún lo tiene muy presente al referirse a su hermano al final del mensaje.

¨Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se ha convertido mi familia y lo que me han hecho a mí. Vuestras mentiras me han roto el corazón¨, ha comentado.