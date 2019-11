Vox se desmarca de la declaración institucional contra la violencia de género de la Asamblea de Madrid

La Asamblea de Madrid se ha quedado este año sin declaración institucional para rechazar la violencia de género, cuya erradicación celebra su día internacional el próximo 25 de noviembre.

La ausencia de un pronunciamiento unánime del hemiciclo se debe a la negativa de Vox a adherirse a la declaración, que para salir adelante necesita el respaldo unánime de todos los grupos con representación en el hemiciclo.

“Hay aspectos en los que no estamos de acuerdo”, ha afirmado Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, poco antes de entrar al pleno. “Nosotros hicimos ayer nuestra declaración”, ha agregado.

Precisamente este miércoles, la formación de extrema derecha también impidió una iniciativa de similar espíritu en el Ayuntamiento de Madrid.

Los grupos sí que han pactado una declaración institucional para reconocer la figura de la científica Margarita Salas, recientemente fallecida, que se ha leído al comienzo de la sesión plenaria de la Asamblea.

Este pronunciamiento ha dado paso a la sesión de control semanal al Gobierno regional. La primera en intervenir ha sido Isa Serra, de Unidas Podemos, que ha preguntado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el plan de gestión que tiene el Ejecutivo regional para Avalmadrid.

“Me temo que usted en su respuesta me va a hablar de mi caso”, ha dicho Serra en referencia a su reciente procesamiento por varios delitos por su supuesta participación en unos incidentes en un desahucio en Lavapiés hace varios años. “Por eso le digo que mientras yo me manifestaba contra un desahucio, usted estaba aquí sentada con Ignacio González, que está procesado”, ha abundado la diputada progresista.

“¿Este gobierno va a poner medidas para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con Avalmadrid?”, se ha preguntado Isa Serra a continuación, para apreciar que el PP está tratando de “bloquear” la comisión de investigación en la Asamblea. “Espero que venga a comparecer a ella”, ha señalado la parlamentaria, que acto seguido le ha preguntado a la presidenta: “¿Cuándo va a devolver el piso que le debe al conjunto de los madrileños?”.

“Voy a ser responsable con Avalmadrid y voy a poner políticas de transparencia, como ya se ha hecho con la renovación de los órganos de control”, ha contestado Díaz Ayuso, no sin antes opinar que “la gente normal” está pendiente de otros “problemas” y desgranar algunas líneas de trabajo y las reuniones que mantiene a diario para dinamizar la economía madrileña. La presidenta ha llegado a nombrar a su padre durante su contestación al afirmar: “Mi difunto padre ha creado empleo en la Comunidad y lo perdió todo en la crisis socialista”.

“Voy a seguir trabajando en la puerta del Sol y usted va a estar sentada en el banquillo de los acusados”, ha zanjado finalmente la presidenta regional.

El grupo parlamentario de Vox se ha interesado por la implantación del Pin parental en la Comunidad de Madrid, a lo que la responsable del Ejecutivo regional ha contestado que no lo contempla. “Usted y yo no acordamos eso en nuestro pacto de investidura”, ha incidido Díaz Ayuso, quien ha añadido que el Gobierno que preside “pretende” que se defienda “la libertad de todos los padres frente a leyes ideológicas que pretenden adoctrinar”.

“Si de verdad defienden la libertad, tienen que aprobar el Pin parental. Tienen que elegir si quieren estar con los de la educación sexual en la escuela desde los 3 años o con los que defienden la libertad de elección de los padres”, ha contestado Rocío Monasterio. “Solo le pido que respeten la libertad de elegir. Es muy sencillo. Si en Cataluña hubieran tenido el Pin parental, no hubieran adoctrinado a tantos niños”, ha opinado.

“Ya hay bastante división social, para que Vox, una y otra vez, haga referencia a problemas que no existen”, ha manifestado Díaz Ayuso durante su turno de réplica, a la par que ha acusado Monasterio de tener “un profundo desconocimiento” de la situación de la educación en la Comunidad de Madrid.

Sobre los menores extranjeros no acompañados ha preguntado Más Madrid. “Mientras ustedes perdonan impuestos a los superricos, el centro de Hortaleza no tiene recursos”, ha criticado el portavoz Pablo Gómez Perpinyà, “el único delito de estos menores ha sido estar solos en nuestro país”, ha añadido.

Gómez Perpinyà ha censurado también la decisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de anular la reunión del pacto sobre menores migrantes no acompañados por la negativa de Vox a sentarse a la mesa.

“Es el Gobierno de España el que con su gran incompetencia está permitiendo que miles menores vaguen por España sin rumbo”, ha valorado Díaz Ayuso, que ha defendido que la Comunidad de Madrid está buscando “la mayor integración” de estos menores porque considera que se trata “de un problema de Estado”.

Sobre infancia y adolescencia también ha preguntado el grupo socialista, cuyo portavoz, Ángel Gabilondo, ha mostrado interés por conocer cuáles son las prioridades del Gobierno en este sentido.

“La Comunidad de Madrid tiene dos puntos por encima de la media en pobreza infantil según informes de Unicef y Save the Children”, ha explicado Gabilondo, que ha considerado necesario elaborar “una estrategia integral” y la “actualización” de algunas leyes, por ejemplo para abordar las adicciones en este grupo de la población.

“Lamentamos que no encuentre el camino para el pacto de menores extranjeros no acompañados. Si algún grupo se autoexcluye, no paralice al resto de grupos parlamentarios”, ha insistido el portavoz del PSOE sobre la cancelación de la reunión prevista para este viernes.

Por su parte, la presidenta regional ha asegurado que las nuevas generaciones y su futuro están en la agenda del Gobierno PP-Cs y ha indicado que ya han puesto algunas medidas en marcha. “La infancia nos preocupa a todos independientemente del signo político”, ha aseverado.