Jesús Carrasco, autor de 'Intemperie': "No hemos superado la Guerra Civil pero creo que tenemos valor para lograrlo"

'Intemperie' narra, a través de la relación entre los dos personajes protagonistas, el niño y el pastor, una historia sobre la importancia del perdón, de la superación del odio y de la cicatrización de las heridas.

"La propia publicación del libro ya resultó bastante llamativa y, rápidamente, cosechó muchos lectores, buenas críticas, traducciones (a más de 20 idiomas) y todo sucedió más o menos al mismo tiempo, incluida la oferta de la productora Morena Films para rodar la película", recuerda el autor en una entrevista concedida a Europa Press. Y es que, pensar en los inicios del proyecto le evoca un momento "intenso y excitante": "Era mucha la emoción de la repercusión para alguien como yo", confiesa. Ahora, ante el inminente estreno del filme que adapta su primera novela publicada, siente una profunda expectación: "Tenía muchas ganas de que llegase el momento".

"Ver tu texto adaptado al cine y con esa calidad es un regalo que solo se puede paladear. He disfrutado y estoy disfrutando mucho de todo lo que está pasando con la película", ha afirmado. Además, aunque junto a la de Morena Films hubo otras dos ofertas, Carrasco eligió su propuesta porque "era muy fiel al espíritu del texto". Desde el principio, añade, le hicieron sentir la "confianza" de que estaría cerca del proceso y la "seguridad" de que la película se quedaría "cerca del libro".

Sin embargo, Carrasco prefirió mantenerse al margen del rodaje y, simplemente, se puso a disposición de las personas encargadas. "Toda mi intervención fue matizar y si no he estado más cerca no ha sido porque no me hayan invitado, sino porque he querido dejar trabajar a los que saben de cine", admite. Mantenerse cercano al proceso de rodaje también le ha permitido ahorrarse "sorpresas" y conocer "por dónde iban los tiros". "La intención", añade, "era llegar a un público más o menos amplio y eso requería alterar la línea del libro".

En este sentido, ha agradecido que la esencia del libro se mantenga "intacta" y se vea "absolutamente reflejada" en la adaptación de Zambrano, lo que ha dado lugar a un resultado "poderoso". Así, la relación entre los dos personajes principales, la idea del perdón o la resiliencia que aparecen en la cinta están "absolutamente presentes" ya desde la novela, "tanto que una de las ideas finales del libro es aprender a sobrellevar las dificultades superando, a su vez, el odio", explica el autor.

Zambrano aporta a esa idea del perdón que ya estaba en la novela un contexto histórico, ya que en la película, a diferencia del libro, el relato se sustenta sobre una base política: se sitúa en la España de posguerra y se citan la Guerra Civil o la de Marruecos. Por eso, en la película, la idea de reconciliación se encarna de manera diferente al libro, que carece de fechas y topónimos, señala Carrasco. De hecho, "ni siquiera se habla de que sea España".

"VACIARSE O ROMPERSE"

Sin embargo, el páramo mesetario que presenta el director en la adaptación es fácilmente reconocible. "Yo soy hijo de lo que luego se llamó la España vacía o vaciada, en cualquier caso, un poco desolada", ha lamentado, aunque si ha escogido este escenario para la novela es porque se trata, para él, del espacio "conocido y querido" en el que se crió.

"A los políticos se les llena la boca con esa idea de la 'España vacía', quizá porque estamos en campaña electoral constante, pero espero que sigan con ello en la cabeza ahora que parece que estamos cerca de que haya gobierno en España", ha comentado el autor. "Vaciarse o romperse, una opción mala y una peor", afirma Carrasco ante el momento actual de ruptura política, ideológica y social. "Hemos llegado muy lejos y, de momento, no nos hemos vaciado ni hemos vuelto a rompernos desde la Guerra Civil", defiende.

No obstante, cree que "todas las guerras duran cien años", una cifra que el conflicto español aún no ha alcanzado. Y es que, según Carrasco, las consecuencias de la guerra son vividas al menos por las dos próximas generaciones. "Nosotros, evidentemente, no hemos superado la Guerra Civil pero confío en que somos un país con suficiente valor como para lograrlo, como también es posible hacerlo con la situación de ruptura actual", apunta, en tono optimista. "Estoy tenso como todos los ciudadanos pero también estoy esperanzado porque creo que podemos hacerlo. Si no creyera eso, no podría levantarme por las mañanas porque sería muy deprimente", asegura.

INFUSIÓN DE INFLUENCIAS

'Intemperie' ha regresado a su autor después de mucho tiempo y le obliga a volver a los años en que escribió la novela, que, aunque no era la primera que escribía, sí que fue el intento más serio y lo recuerda como un proceso "bastante intuitivo", de modo que si hay algo cinematográfico en el texto, debe de ser por su cultura audiovisual. "Yo nací en el 72 y me he criado viendo buen cine en Televisión Española: westerns, clásicos, cine en blanco y negro, sobre todo americano, pero también español", explica.

"Lo audiovisual está en mí como en la mayor parte de los españoles de mi generación, así que si hay algo de cinematográfico en la novela tiene que ver con eso, con una especie de infusión", señala para explicar que no tenía la idea de construir un 'western' al estilo español "ni nada parecido".

Además, Carrasco explica que junto a la influencia de atores como Miguel Delibes y Camilo José Cela y otros autores del 'tremendismo' y el realismo español del siglo XX, también tuvo acceso directo a literatura americana y a los clásicos literarios del 'western' como Cormac McCarthy y es que "el 'western' es un género central en la cultura norteamericana, no solo en cine, sino también en literatura".

De todos modos, Carrasco explica que así como en el libro todo queda "más borroso", los recursos que emplea Zambrano hacen el 'western' "más evidente" gracias a elementos icónicos, la forma de rodar, el paisaje o los diálogos.

LA NOVELA IDEAL

En el autor de 'Intemperie' y 'La tierra que pisamos', tal y como él mismo señala, "confluyen muchas tradiciones y muchas artes", pero entre todas ellas, ha sabido crear una seña propia que tratará de plasmar en una tercera novela. "Mi novela ideal es la que estoy escribiendo ahora o eso me gustaría", admite, entre risas, un proyecto que espera poder publicar en 2020 y en torno al que guarda gran hermetismo ya que no le gusta revelar señas de aquello que aún está "en cocina".

"Mi novela ideal es la novela que me gustaría leer, una novela que te atrape desde el principio hasta el final, que transmita emociones y que, de alguna manera, transforme al lector", comenta, ya que le bastaría con lograr ese efecto de acompañar al lector hasta el final y comunicarle algún tipo de emoción para estar, como mínimo, "contento".

Hasta la publicación de su próxima novela, Carrasco seguirá disfrutando las mieles de su ópera prima, que espera que coseche tantos éxitos en taquilla como lo ha hecho la novela, un espectáculo al que asistirá como espectador "contaminado" de su propia 'Intemperie'.