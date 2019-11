Vox abandona las conversaciones para el pacto regional sobre menas: "No vamos a un pacto para que se nos amordace"

La posibilidad de alcanzar un pacto entre todos los partidos para garantizar la adecuada acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) en la Comunidad de Madrid se aleja.

Vox abandonará este miércoles las conversaciones auspiciadas por el consejero regional de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, según dejó entrever el martes su portavoz, Rocío Monasterio, y confirmaron a 20minutos fuentes del partido.

“Desde luego, no vamos a ir a un pacto para que se nos amordace y en el que se haga el silencio sobre un tema que interesa a los españoles, vamos a seguir hablando de todo esto con claridad y valentía”, declaró ayer Monasterio en la Asamblea.

Reyero, diputado de Ciudadanos, convocó, el pasado 26 de septembre, a todos los partidos con representación en la Asamblea para poner en marcha la mesa. Desde entonces, se celebraron reuniones de trabajo semanales que el propio consejero decidió interrumpir durante la campaña del 10-N para evitar un uso electoralista del tema.

Monasterio acudió entonces a las puertas de centros de acogida de menores tanto en Madrid como en Sevilla para denunciar que alojar a menores extranjeros suponía un “efecto llamada”. Más Madrid, por su parte, acusó a Vox de fomentar el odio y abandonó las negociaciones para el pacto de Reyero por la presencia de la formación liderada por Monasterio.

La salida de Vox parece haber hecho cambiar de opinión a Más Madrid, que confirmó ayer a este medio que sí participará en la primera reunión tras el parón, que se celebrará hoy por la tarde en la Consejería, aunque advirtieron de que no firmarán ningún pacto “mientras PP y Cs sigan en brazos de Vox, que pone en la diana a los menores no acompañados”.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, afirmó que “si se van bajando grupos, el pacto va a ser pactito y acabará siendo un acuerdo”. Tras confirmar que el PSOE sí asistirá expresó su deseo de que Vox “lo reconsidere y vayan allí”.

César Zafra, portavoz de Cs, dijo que lo que se está “viendo son muchas excusas para no trabajar y para no dar soluciones a los vecinos de Hortaleza, que son los que están sufriendo la situación de los menas” y lamentó que “tanto el sectarismo como el afán de protagonismo de algunos está contribuyendo a que la situación que se vive en el barrio de Hortaleza no se solucione”.