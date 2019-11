María Lapiedra ya presume en Instagram de barriguita de embarazada

Meses después de sufrir el aborto que llevó a una profunda crisis sentimental a María Lapiedra y a Gustavo González, dos habituales de diversos espacios de Mediaset, la pareja anunciaba que volvía a estar embarazada y que retomaba su amor. Un anuncio que vendieron en exclusiva a la revista Diez minutos, ecografía y futuro nombre incluidos, y que volvía a ponerles de nuevo en el foco mediático; llevando incluso a algunos usuarios a sospechar del estado de María.

Para atajar las informaciones sobre el supuesto falso embarazo en las que se ha visto envuelta, María Lapiedra ha decidido mostrar a través de sus redes sociales los síntomas más evidentes: la incipiente tripita que ya luce. Lo ha hecho en Instagram, en una story, donde ha asegurado que, "aunque no esté gorda, no significa que no esté embarazada". También ha querido recordar que no está de mucho tiempo, 18 semanas: "¿Acaso pensáis que la barriga sale de un día para otro?", ha aseverado en el vídeo.

Con estas réplicas, María Lapiedra espera no tener que volver a demostrar que sí está embarazada y que Mia, el nombre que han elegido para la pequeña, llegará la próxima primavera. Un sueño hecho realidad que, aunque se vio truncado hace unos meses, ha vuelto a dar esperanza a una relación que muchos daban por terminada.

Lo que sabemos de Mia

El bebé que esperan María Lapiedra y Gustavo González será una niña y, según han contado los futuros papás, se va a llamar Mia (si todo va como debe). Un nombre muy especial elegido por la actriz, quien, según cuenta, le recuerda a su infancia y a la forma en la que le gustaba que le llamasen. Cabe destacar que la pequeña no será la única hija de Lapiedra, que ya tiene dos, ni para Gustavo, quien tiene cuatro; pero sí será la primera que compartan.