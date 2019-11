Una porta de Rodalies amb grafits, "l'obra més cara d'ARCO", s'exposa en l'Estació del Nord de València

Aquesta "peça" forma part d'una campanya de Renfe per a sensibilitzar contra el vandalisme en els trens. Els grafits en combois causen només a la Comunitat Valenciana un cost d'1,5 milions d'euros, derivat de la neteja de trens, pintures, aigua, dissolvents, trasllats a tallers o mobilització de personal, entre altres conceptes, ha informat Renfe en un comunicat.

En els nou primers mesos del present any 129 trens han patit aquests actes vandàlics a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 6% del total dels fets a nivell nacional. El 90 per cent d'aquests atacs ho rep el servici de rodalies. El nombre d'accions de grafiters va descendir un 10% en els nou primers mesos de l'any respecte al mateix període del 2018.

La companyia va destinar el passat any, a nivell nacional, 15 milions d'euros per a la neteja de grafits en els trens, a açò cal sumar els més de 10 milions en despeses de vigilància i seguretat en les estacions.

Aquesta porta, que ja va estar exposada el passat mes de febrer en la Fira d'Art Contemporani ARCO 2019, ha obtingut diferents premis publicitaris per la seua alta efectivitat en la conscienciació d'aquest problema. La seua exposició en les estacions forma part d'una nova etapa d'accions per a la sensibilització social que comença hui en València i continuarà el seu recorregut durant els mesos de desembre i gener per estacions de Catalunya, Saragossa, Bilbao, Santander i Madrid.

25 MILIONS ANUALS

Els costos augmentarien la factura fins als 25 milions d'euros anuals, amb els quals es podrien comprar tres trens nous de rodalies tots els anys, o un nou AVE cada dos anys. Un dels mètodes més utilitzats per les bandes de grafiters és accionar indegudament d'alarma dels trens quan estan en servici, la qual cosa produeix la detenció d'emergència del tren, amb les consegüents molèsties i retards.

Des de la seua Direcció de Seguretat, Renfe col·labora amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, facilitant informació i la identificació dels grafiters. Amb freqüència, les actuacions del personal de vigilància de la companyia permeten la detecció dels grafiters, en sorprendre'ls 'in fraganti' en plena acció, amb la consegüent denúncia davant l'autoritat competent (Policia Nacional, autonòmiques, locals i Guàrdia Civil).

La figura del tècnic en valoració de danys de Renfe i la seua participació com a 'pèrit' és també fonamental com a prova en els juís.