Una delegación china del sector del vehículo eléctrico visita Navarra para conocer sus empresas y centros tecnólogicos

La visita, organizada por el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, en coordinación con el ICEX, se desarrolla entre el viernes y el sábado, y en ella participan siete empresas y una asociación china que están conociendo de primera mano el ecosistema navarro del sector del automóvil con la visita a empresas, centros tecnológicos e instituciones.

Durante la reunión, Reyes Maroto ha compartido con Chivite y Ayerdi el interés del sector del vehículo eléctrico para la economía navarra y española, y juntas han visitado la planta de Volkswagen en Landaben.

La visita se produce dentro del 2º Foro de Vehículo Eléctrico, Conectado y Autónomo China-España 2019 organizado por ICEX España de Exportación e Inversiones y que tuvo lugar el pasado miércoles en Madrid. Este foro es, además, continuación de la Jornada 'Autoparts for electric vehicles: Sino-Spanish cooperation for a more sustainable future', que se celebró en Shanghai en junio de 2019 a raíz del convenio firmado entre ICEX y la asociación de promoción del vehículo eléctrico CHINA EV100. En aquella ocasión, la Comunidad foral estuvo presente a través del Plan Internacional de Gobierno de Navarra PIN3, con el proyecto NaVEAC, y el centro tecnológico NAITEC.

La delegación china está compuesta por integrantes de la asociación CHINA EV100, organización sin animo de lucro que desarrolla el vehículo eléctrico y promueve la innovación colaborativa en múltiples campos; NIO, compañía global que diseña, desarrolla y produce vehículos eléctricos; State Grid-Electric Vehicle, empresa estatal china que opera con redes eléctricas; Star Charge, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de tecnología, fabricación y gestión de equipos de carga para el vehículo eléctrico; Guoxuan High-Tech, especializada en investigación y fabricación de tecnología de baterías de iones de litio; Liyang Industrial Park, que agrupa a factorías de automovil tradicionales como plantas especializadas en vehículo eléctrico; YKCCN-YUN KUAI CHONG y Shenzhen Spark Vehicle Networking Technology Co.

Los representantes de la delegación china junto con representantes locales han acudido a lo largo de este viernes a conocer las instalaciones de Acciona, CENER, Tracasa y Nasertic, Naitec e Ingeteam, además de Volskwagen, ha informado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

CHINA Y EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

El Ejecutivo foral ha destacado que China "es uno de los nueve mercados prioritarios para las empresas navarras dentro del Plan Internacional de Navarra PIN3". Concretamente, el mercado chino es estratégico para los sectores de la agroalimentación y de la automoción y mecatrónica.

En el caso de la automoción, cooperar con el sector del vehículo eléctrico en China "supone estar presente en uno de los mercados más dinámicos e innovadores a nivel global" ya que "es el principal fabricante y mercado mundial del sector de la automoción". En 2018 produjo 27,8 millones de vehículos. Asimismo, China es el primer productor de vehículos eléctricos del mundo, con 1,3 millones de unidades producidas el año pasado, lo que supuso un incremento del 62% con respecto a 2017.

Además, China es el primer comprador de este tipo de vehículos: el pasado año las ventas del sector supusieron el 7,8% frente al 4,2% de Estados Unidos y el 4% de Europa. En total, se venden en China 3,5 veces más vehículos eléctricos que en Estados Unidos, lo que supone que el 40% de este tipo de vehículos se venda en el país asiático.

Las previsiones son positivas, ya que para 2025 se estima que China represente el 50% de las ventas mundiales del sector. Actualmente, este país cuenta con más de 125 plantas productivas implicadas en la fabricación de vehículos eléctricos.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO NAVEAC

La delegación china continuará este sábado conociendo el ecosistema navarro en torno a las energías renovables y el vehículo eléctrico, con una visita a MTorres y con una presentación de la plataforma NAVEAC para mostrar las fortalezas de Navarra en torno al vehículo eléctrico, autónomo y conectado, además de "fortalecer las relaciones con China, principal productor mundial de automóviles y líder mundial en el segmento del vehículo eléctrico".

NAVEAC es una iniciativa de Gobierno de Navarra, a través de Sodena, que busca desarrollar las capacidades industriales de Navarra en torno al Vehículo Eléctrico, Autónomo y Conectado (siglas de NAVEAC).

El objetivo de este proyecto es orientar las capacidades del sector industrial de la automoción hacia el desarrollo del vehículo eléctrico y sus componentes, así como favorecer el desarrollo y la implantación en Navarra de nuevas soluciones de movilidad.