Henar Álvarez y Rodrigo Cuevas dan el pistoletazo de salida a la 57 edición del FICX

La presentadora Henar Álvarez será la encargada de dar el pistoletazo de salida en la gala inaugural, junto al artista asturiano Rodrigo Cuevas, al certamen, que se prolongará hasta el próximo día 25.

El festival cuenta como apertura con el estreno mundial de 'El Vecino', la nueva serie de Netflix, que cuenta la historia de Javier (Quim Gutiérrez), al que no le van demasiado bien las cosas, pero al que un extraterrestre, que le cayó encima, le traspasa sus superpoderes antes de morir.

En la inauguración del certamen se proyectarán los dos primeros capítulos de esta producción de Nahikari Ipiña y Eneko Gutiérrez para Zeta Studios y Netflix, dirigidos ambos por Nacho Vigalondo.

Asimismo, el actor Ernesto Alterio recibirá en esta 57 edición el Premio Nacho Martínez mientras que el intérprete asturiano Javier Gutiérrez recibirá el I Premio Isaac del Rivero, un nuevo reconocimiento instaurado en esta edición 2019, en honor del creador del festival en 1963. El Premio Isaac del Rivero reconocerá la trayectoria artística de personalidades relevantes relacionadas con Asturias.

En cuanto a la Sección Oficia, son 20 los títulos que se podrán ver, entre otras: 'A White, White Day' (Hlynur Pálmason, Islandia, Dinamarca & Suecia 2019); 'Video Blues' (Emma Tusell, España 2019); Saturday Fiction (Lou Ye, China 2019); Ceniza negra (Sofía Quirós, Costa Rica, Argentina, Chile & Francia 2019); Rounds (Stephan Komandarev, Bulgaria 2019); Bombay Rose (Gitanjali Rao, India 2019); y The Projectionist (Abel Ferrara, Grecia & Estados Unidos 2019).

También se proyectarán: 'Vitalina Varela', de Pedro Costa; 'Blanco en blanco', de Théo Court; 'Les perseides', de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró; 'System Crasher', de Nora Fingscheidt; 'Las vidas de Marona', de Anca Damian; 'Sword of Trust', de Lynn Shelton; 'Babyteeth', y de Shannon Murphy.

De igual forma se verán en el certamen de cortos: 'El trabajo o a quién le pertenece el mundo', de Elisa Cepedal; 'Matthias & Maxime', de Xavier Dolan; 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin', de Werner Herzog; 'El viaje de Lillian', de Andreas Horvath; 'The Beach Bum', de Harmony Korine; y 'Santiago, Italia', de Nanni Moretti.

Por su parte, se podrán visionar en la Sección Oficial de Cortometrajes: 'Mom's Movie' (Stella Kyriakopoulos); 'Lonely Rivers' (Mauro Herce); 'Un Fantasma Recorre [*]' (Tito Montero); 'The Lamb' (Nina Violic); 'Persona 5' (Ulises Conti); 'The Kite' (Martin Smatana); 'Lucía en el limbo' (Valentina Maurel); 'Metamorphosis' (Carla Pereira, Juanfran Jacinto); 'Les immortelles' (Caroline Deruas); 'Olla' (Ariane Labed); 'Cavalcade' (Johann Lurf); 'Entropia' (Flóra Anna Buda); 'Leaking Life' (Shunsaku Hayashi); 'She-pack' (Fanny Ovesen); 'Short Calf Muscle' (Victoria Warmerdam); 'She Runs' (Qiu Yang); 'El infierno y tal' (Enrique Buleo).-

Por su parte, la XXII edición de la sección 'Enfants Terrible' contará con una docena de estrenos nacionales y uno mundial. Las obras que podrán verse, entre otras, son: Les Perseides, de Annia Gabarró y Alberto Dexeus (España); 'Las vidas de Marona', de Anca Damian (Francia/Rumanía/Bélgica); 'System Crasher', de Nora Fingscheidt (Alemania); 'Daniel fait face', de Marine Atlan (Francia); 'Port Authority', de Danielle Lessovitz (Estados Unidos/Francia); 'Sole', de Carlo Sironi (Italia); 'Goldie', de Sam de Jong (Estados Unidos); y 'Ham on Rye', de Tyler Taormina (Estados Unidos).

También se proyectarán en esta sección: 'Las edades sensibles a la luz', de Pedro Sara y Violeta Pagán Navarro (España); 'Une colonie', de Geneviève Dulude-De Celles (Canadá); '100 kilos d'étoiles', de Marie-Sophie Chambon (Francia); 'Les mandibules du bout du monde', de Hélène Giraud y Thomas Szabo (Francia/China); 'lan & Eri: Misión a la luna', de Rasmus A. Sivertsen (Noruega); 'Abe', de Fernando Grostein Andrade (Estados Unidos/Brasil); y 'Racetime'.

El certamen, por otro lado, dedica una retrospectiva a la obra de la cineasta francesa Axelle Ropert (París, 1972), considerada una de las nuevas voces más destacadas del cine francés contemporáneo. El FICX proyectará, previa introducción de la propia cineasta, tres largometrajes inéditos en las salas de exhibición españolas: 'The Wolberg Family' (2009); 'Miss and the Doctors' (2013); y 'The Apple of my Eye' (2016).

PRESENCIA ASTURIANA

Durante estos días, el FICX servirá de escaparate del trabajo de profesionales asturianos. De esta forma, en la Sección Oficial de Largometrajes se incluye la película asturiana 'El trabajo, o a quién le pertenece el mundo', obra de la llavianesa Elisa Cepedal, en la que se hace un retrato vanguardista, en formato fotoquímico, del proceso de desindustrialización de la cuenca del Nalón y de los efectos de la misma sobre sus paisajes y sus gentes.

Ya en la Sección Oficial de Cortometrajes, el cineasta ovetense Tito Montero presentará al público 'Un fantasma recorre [*]', en el que, a partir de la confrontación de dos retratos de Goya, rescata al espíritu olvidado del general tinetense Rafael del Riego, el héroe liberal de la Revolución de 1820 contra el absolutismo de Fernando VII.

También podrá verse en el certamen el estreno mundial de 'Hotel Asturies', la nueva pieza de Ramón Lluís Bande, en la que nueve cineastas asturianos, usando una habitación del emblemático hotel gijonés, reflexionan sobre la existencia del cine de nuestra región, así como de las características que podrían definir al mismo.

Y dieciocho años después de su estreno, el FICX recupera para sus espectadores 'Carne de gallina', que contará con la presencia de su director, Javier Maqua y su coguionista e intérprete, Maxi Rodríguez.

Fuera de concurso, la Competición Internacional Rellumes incluirá el estreno mundial de una producción con autoría asturiana, 'Desaparecer', firmado por Diego Llorente, que cuenta el final de la relación entre un chico y una chica cuando el primero debe desplazarse, por motivos laborales, de Gijón a Madrid. También, por otro lado, en esta edición de Esbilla, el cine asturiano tendrá un espacio destacado.

Como actividades paralelas enmarcadas en el FICX, entre otras, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) de Gijón acogerá hasta el próximo 26 de enero la exposición 'David Lynch, Small Stories', en la que a través de 55 fotografías en blanco y negro el público puede acercarse a la obra del cineasta.