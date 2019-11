La nieve deja sin clase a 864 alumnos de 21 centros de Lugo y Ourense

Según los datos facilitados por la Consellería de Educación a Europa Press, en la provincia de Lugo, donde se había suspendido la actividad lectiva en los centros de la montaña, se han quedado sin clase 822 estudiantes de 17 centros, de los cuales 15 han suspendido las clases.

Los centros con las clases suspendidas corresponden a los municipios de Baleira, Baralla, Becerreá -dos-, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada -dos-, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Samos.

Además, en la provincia de Lugo se han quedado sin clase 20 estudiantes del CPI Plurilingüe de Castroverde y otros cuatro del CEE Santa María de Lugo, ha concretado Educación.

En la provincia de Ourense han sido 42 los alumnos de cuatro centros afectados los que no han podido acudir a clase por la nieve en los municipios de Castro Caldelas, A Veiga y Viana do Bolo -dos-.

RED VIARIA

En cuanto a la red viaria gallega, la Dirección General de Tráfico ha destacado a Europa Press que no hay vías cortadas por nieve ni es necesario el uso de cadenas por el momento este viernes.

No obstante, recomienda circular con "mucha precaución" porque "no sabes lo que te puede sorprender", como hielo o granizo en la carretera, han concretado las mismas fuentes.

En concreto, en la red viaria de la provincia de Lugo, la Diputación provincial ha indicado que trabaja en despejar 6o carreteras de 14 ayuntamientos debido al temporal de nieve y lluvia, que amaina.

La Diputación provincial ha apuntado que los operativos están desplegados en los municipios de la montaña y del sur de la provincia donde las vías acumulan capas de nieve de entre diez y 30 centímetros de espesor.

Los puntos donde la situación "es más complicada", indica la Diputación de Lugo, con capas de nieve de entre diez y 30 centímetros se localizan en los municipios de A Fonsagrada, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel.

Por su parte, en cuanto a usuarios sin suministro eléctrico, fuentes de Naturgy han confirmado a Europa Press que la situación está "totalmente normalizada" en Galicia.