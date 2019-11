Área de Enfermería de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol realiza una campaña para informar de diabetes

Durante esta jornada, las profesionales de enfermería han llevado a cabo también glucemias capilares, que en algunos casos han supuesto la recomendación de un seguimiento para confirmar o descartar la enfermedad. Se trata de una prueba para medir la cantidad de azúcar en la sangre a través de una pequeña muestra de sangre extraída de los vasos capilares y que generalmente se lleva a cabo en un dedo de la mano o en el lóbulo de la oreja.

Se suele realizar de forma sencilla utilizando distintos instrumentos para extraer la sangre y un glucómetro que mide los niveles de la muestra, han informado desde la Junta a través de un comunicado.

Las enfermeras, además de ofrecer información y de concienciar y fomentar los hábitos de vida saludable para la prevención de la diabetes tipo 2, también han orientado sobre dónde y cómo localizar todas las herramientas educativas disponibles tanto en el centro hospitalario, como en los distintos canales de información de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través la Web de la Escuela de Pacientes.

En esta mesa también han estado presentes representantes de la Asociación de Diabéticos de la costa del Sol (Adisol) y Diabetes Cero quienes han querido sumarse a esta iniciativa de divulgación y concienciación de la prevención de esta enfermedad.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Estas acciones que este jueves se han desarrollado se suman a las actividades de la campaña a nivel global que habitualmente lleva a cabo la Federación Internacional de Diabetes (IDF) para celebrar este día. El objetivo principal de la campaña del Día Mundial de la Diabetes y el Mes Mundial de la Diabetes 2019 es crear conciencia sobre el impacto que la diabetes tiene en la familia y promover su papel en el manejo, cuidado, prevención y educación de esta patología.

El World Diabetes Day (WDD) 2019 tiene tres áreas principales de enfoque: descubrir la diabetes, prevenirla y manejarla teniendo en cuenta que su detección temprana involucra también a la familia. Muchos casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir adoptando un estilo de vida saludable, por tanto, la reducción del riesgo, comienza en casa.

Cuando una familia tiene una dieta saludable y hace ejercicio conjuntamente, todos se benefician y fomentan comportamientos que podrían ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 a todos sus miembros. Por otra parte, también es importante conocer los riesgos, los signos de alerta que se deben tener en cuenta y lo que se puede hacer para prevenir sus complicaciones.

Según una investigación realizada por las FDI en 2018 los padres tienen dificultades para detectar esta patología en sus propios hijos. Por ello, se hace necesaria la educación y concienciación que ayude a detectar estas señales de forma temprana.

Se trata de un problema que afecta transversalmente a la sociedad puesto que la forma más frecuente es la diabetes tipo 2 que es, además, la que se manifiesta con signos más leves y la responsable de alrededor del 90 por ciento de toda la diabetes.

Una de cada dos personas que actualmente viven con diabetes no se diagnostica y la gran mayoría de éstas tienen diabetes tipo 2. Si no se trata o no se maneja, puede provocar complicaciones que cambian la vida: ceguera, amputación, insuficiencia renal, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Estas complicaciones se pueden prevenir o retrasar manteniendo los niveles de glucosa en sangre, presión sanguínea y colesterol lo más cerca de lo normal como sea posible. Muchas complicaciones se pueden detectar en las etapas primeras, permitiendo el tratamiento a tiempo.

TIPOS DE DIABETES

La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia (nivel alto de azúcar en la sangre). Representa alrededor del 85-90 por ciento de los casos de diabetes, el otro diez por ciento es debido principalmente a la diabetes mellitus tipo 1 (aparece más frecuentemente en niños o personas menores de 40 años) y la diabetes gestacional.

Se considera la obesidad la causa primaria de la diabetes tipo 2 entre personas con predisposición genética a la enfermedad. La diabetes tipo 2 es controlada inicialmente con el aumento de ejercicio y cambios en la dieta. Está demostrado que los estilos de vida saludables pueden prevenir hasta un 70 por ciento de la diabetes tipo 2 y la alimentación saludable puede ayudar a reducir el riesgo.

DATOS DE DIABETES EN EL HOSPITAL COSTA DEL SOL

Entre el 13-15 por ciento de la población mayor de 18 tiene diabetes, lo que supone que entre 40 y 45.000 personas del Área de la Costa del Sol tiene Diabetes Mellitus.

Alrededor del 35 por ciento de los pacientes dados de alta en Medicina Interna (unos 1.000 al año), tienen esta patología, aunque esa no fuera la causa de ingreso.

Existe una consulta de Enfermería monográfica sobre diabetes desde hace años. En ésta, denominada de educación diabetológica, dos enfermeras ofrecen educación sanitaria individual y grupal a pacientes diabéticos de cara a mejorar el autocontrol de la enfermedad. Esta actividad supuso en 2018 un total de 424 consultas. Además, en colaboración con el área de Pediatría, se ofrece educación sanitaria a la población pediátrica.

De hecho, en 2018 se generaron 114 consultas para niños con diabetes y sus padres, muchas de ellas centradas en la monitorización y seguimiento mediante dispositivos flash, prestación que se puso en marcha por parte de la Consejería de Salud y Familias el pasado verano. Por otra parte, el servicio de Medicina Interna cuenta con una consulta monográfica para gestantes donde, entre otras patologías del embarazo, se sigue a diabéticas que se quedan embarazadas o gestantes que debutan con diabetes gestacional.