Declaran los amigos de Diana Quer: la joven "pretendía ir sola a casa" y uno de ellos la notó "con miedo" mientras se mensajeaban

Diana Quer pasó la noche antes de su desaparición en las fiestas de A Pobra (A Coruña) con varios amigos, de los que se despidió en torno a las 2,30 horas de la madrugada para irse a su casa. "Pretendía subir sola a casa", ha dicho la última amiga con la que estuvo, algo que hacía habitualmente. En el camino, conversó a través del Whatsapp con un amigo de Madrid, al que dijo que alguien la había interpelado y que la notó "con miedo".

La tercera sesión del juicio por la desaparición y muerte de Diana Quer ha arrancado este jueves con la declaración de la amiga que pasó aquella última noche con la joven, así como del amigo con el que se mandó sus últimos mensajes. Ambas han sido por videoconferencia.

La primera testigo ha narrado que la noche de la desaparición de Diana estuvieron juntas hasta cerca de las 2,30 horas de la madrugada en un parque en el que habitualmente se practica el botellón. La joven iba vestida con un pantalón corto blanco, una blusa blanca, unas zapatillas negras y un jersey gris oscuro que era de su amiga, a la que dejó su chaqueta vaquera.

Cerca de las 2,30 horas, la amiga ha contado que Diana les dijo que "se estaba quedando sin batería" en el móvil y que "se iba a casa", algo que hizo andando sola.

La testigo ha contado cómo dos días antes de la desaparición, ella y otro amigo vieron también en torno a las 4.00 horas de la madrugada a Diana Quer caminando hasta la casa de veraneo de su familia y "mirando el móvil". En aquella ocasión, ambos la acercaron a casa en coche. "Esas noches pretendía subir ella sola a casa", ha dicho la testigo.

Sus últimos mensajes

A continuación, ha declarado un joven, amigo de Diana, con el que habló a través de Whatsapp en los momentos anteriores a su desaparición.

Durante ese día, ambos habían estado conversando porque habían "suspendido la misma asignatura" y, a última hora de la tarde, ella le dijo que "se iba de fiesta". El chico no tuvo más noticias de ella hasta pasadas las 2,00 de la madrugada, cuando Diana le escribió para decirle que "volvía a casa y tenía poca batería".

"Como a los 10 minutos, me dijo que un gitano la estaba llamando", ha dicho el testigo. Según las diligencias, Diana Quer envió un mensaje que decía 'Me estoy acojonando, un gitano me está llamando' y aseguró que le había dicho 'Morena, ven aquí'.

El joven volvió a preguntarle sobre este hecho pero, según ha afirmado, el mensaje no le llegó. Tampoco recibió el teléfono de Diana Quer el mensaje en el que, a la mañana siguiente, le daba los buenos días. Tras enterarse por redes sociales que la joven "había desaparecido", el testigo entregó su teléfono en la Policía.

Aunque ha reconocido que no se "podía imaginar" que la situación fuese tan grave, el joven ha declarado que "notó con miedo" a Diana Quer cuando le escribió su último mensaje. "Me podía imaginar que, como estaba en fiestas, que fuese el típico chico borracho que la piropea y se asustase, pero nada más", ha añadido.