Lolita Flores habla de drogas en 'La resistencia': "Yo he probado la cocaína, pero no la recomiendo"

Lolita Flores visitó el pasado martes el programa conducido por David Broncano, La resistencia de Movistar+, para promocionar su nueva obra de teatroLa fuerza del cariño. Los invitados del programa suelen saber cómo empieza la entrevista, pero nunca como acaba, debido a las surrealistas preguntas del presentador.

En este caso, la hija de Lola Flores habló de su relación con las drogas, ya que Broncano le preguntó si alguna vez había consumido setas alucinógenas. "Nunca me han gustado las drogas que me saquen de quicio, me gusta más el whisky, la cervecita, el vino...", apuntó la actriz.

"Yo lo dije en un libro, yo he probado la cocaína. No la recomiendo, no recomiendo ninguna droga, eso sí lo quiero dejar muy claro", añadió la cantante. "Yo creo que las drogas no se deben consumir porque ahora, gracias a Dios, tenemos información, hace 30 años no la teníamos", sentenció.

Que suba al estrado quien se dé por aludido y pueda haberse sentido ofendido. #LaResistencia Quien no esté muy relajado. pic.twitter.com/ExQypLtvLt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 13, 2019

También habló del popper, una sustancia que consiste en un vapor que se inhala. "Eso es lo que te ponen en las clínicas para el corazón cuando se te para", declaró la cantante, demostrando que no conocía esta droga.

"A mí me gustan las drogas", comentó la actriz mientras trataban el tema de los estupefacientes, y ese comentario hizo que el público comenzara a reírse y aplaudir entonando el famoso "¡A por el bote!". Después, Lolita Flores matizó su respuesta afirmando que, para ella, una aspirina también es droga.

Se ve que estaba Ernesto Sevilla entre el público. Ojo a la celebración del puto loco. pic.twitter.com/ufO6xYuINr — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 13, 2019

La actriz explicó que, durante el rodaje de la película que le llevó a ganar un Goya, El rencor, se tuvo que meter en el papel de Chelo, "una mujer que se estaba buscando la vida como podía". En el largometraje, protagonizó una escena un poco surrealista en la que tenía que simular que se metía una raya de heroína, pero lo que le pusieron fue Nesquik.

Lolita Flores aseguró que se mimetizó tanto con su personaje que terminó metiéndose la raya de Nesquik. "Cuando dijeron 'corten' lo único que pedía era un vaso de leche para metérmelo también por la nariz", añadió la actriz.

Así ya os digo yo que va a dejar grumos. #LaResistenciapic.twitter.com/dKjrSuJcOf — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 13, 2019

La invitada también habló de su hija, Elena Furiase, y la defendió del error que cometió al explicar el cambio climático en La vuelta al cole de Telemadrid. "Dijo que el cambio climático se debía a que el Sol se estaba acercando a la Tierra y se estaban deshaciendo los polos", le explicó a Broncano.

"Yo veo muchos documentales de La 2 y dicen que los gases del sol se están acercando a la Tierra, así que tan desencaminada no iba. Mi hija en el fondo llevaba razón", afirmó. El programa no desaprovechó la oportunidad y compartió la defensa de Lolita Flores con ironía titulándola como "La Greta Thumberg española".

"Esto es la definición de una madre. Te imagino estos días estudiando tú en casa, leyéndote papeles científicos del cambio climático para ver cómo puedes justificar lo que dijo tu hija", bromeó David Broncano. "Pobrecita, se le fue en ese momento la olla, ha tenido un hijo, está muy pendiente de su hijo", justificó Lolita Flores.