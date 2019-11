Ribó dice que para que Compromís dé el sí al acuerdo PSOE-UP hay que abordar los "agravios" que sufre València

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el primer edil al ser preguntado por el preacuerdo y la posición de Compromís en este escenario. Ha admitido que le ha sorprendido "la velocidad" con la que se ha llegado a un entendimiento, ha recordado que estos dos partidos no suman 175 y ha mostrado su esperanza en que lleguen a conseguir esos apoyos "aceptando una serie de reivindicaciones" respecto a la Comunitat Valenciana y València.

"Ojalá, estupendo, me alegro mucho, pero que no se olviden de València. Es una parte de España y el Gobierno de España debe pensar que València no ha estado bien tratada en el pasado y necesita ser no mejor que nadie, sino igual que el resto", ha señalado.

Preguntado sobre si cree que Compromís ha perdido poder de decisión al haber concurrido junto a Más País y no con Unidas Podemos, Ribó ha indicado que el resultado "no ha sido para tirar cohetes, pero ha sido aceptable" desde el punto de vista municipal, donde han conseguido más votos pese a subir la abstención.

"Nuestra participación es importante para el nuevo gobierno, sin nuestro diputado más los dos de Más País difícilmente las cosas saldrían. El peso es conseguir que los temas valencianos estén en la agenda", ha dicho.

"Yo, personalmente, estoy muy a gusto en este proyecto", ha afirmado, que además ha contado con "dos días para trabajarlo" cuando se necesita más tiempo: "Yo espero que tengamos tiempo para consolidarlo".

Ha recordado que "hay muchas cosas que se han prometido como la deuda de la marina, inversiones ferroviarias o el contrato programa" y ahora hay que ejecutarlo, y para dar el voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez hay que abordar algunas cuestiones "clave" con "mucha calma y siendo muy flexibles en el tiempo, pero siendo muy inflexibles con que eso se debe abordar".

De la financiación, ha dicho, corresponde su reivindicación a la Generalitat, pero los asuntos relacionados con València "se deben abordar" también.