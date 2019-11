La exmujer del Chicle admite que mintió para darle coartada pero que no sabía del asesinato: "Me enfadé cuando mi casa y mi hija salieron en la televisión"

Rosario Rodríguez, exmujer de José Enrique Abuín El Chicle, autor confeso del asesinato de Diana Quer, ha admitido en el juicio que mintió para darle una coartada al acusado la noche del crimen, pero que no sabía que se trataba de un asesinato. "Me enfadé cuando me dijeron que mi casa y mi hija estaba saliendo en la televisión, y ahí dije que ya estaba bien y lo conté todo", ha declarado.

La mujer ha declarado en calidad de testigo en la segunda jornada del juicio contra El Chicle, que este martes ya admitió que mató a la joven madrileña pero que ésa no era su intención.

Rodríguez ha asegurado que su exmarido le pidió que dijera a los agentes que había estado con ella la noche de la muerte de Diana.

"Enrique me dijo "dí que estuviste conmigo esa noche porque me quieren culpar de algo que no hice", y le dije "tranquilo, te ayudo", ha declarado.

Rodríguez ha explicado al juez que está "totalmente divorciada" del acusado, y que éste no tenía costumbres sexuales raras. Admite que su vida sexual no era buena: "Era consciente de que la relación se iba a pique, el divorcio iba a caer sí o sí. En agosto ya no estábamos bien", ha dicho, según Antena 3.

Durante la jornada han declarado también otros familiares del Chicle, entre ellos su excuñada Elena, que ha dicho que a ella también Abuín le pidió que "mintiera" en su declaración ante la Policía para tener una coartada en la noche que desapareció Diana Quer.

En la sala también ha estado la hermana del acusado, que se ha negado a declarar.

"Yo le creí, dijo que no había hecho nada, que lo culpaban por sus antecedentes"

"Yo le creí, dijo que no había hecho nada, que lo culpaban por sus antecedentes", ha dicho ante el tribunal.

Durante el interrogatorio, la excuñada del Chicle ha indicado que, en el momento de los hechos residían ella y su marido con el acusado y su ahora exmujer en la misma vivienda, una convivencia que se prolongó durante más o menos un mes.

La noche de los hechos, la testigo ha asegurado que su excuñado estaba en la casa cuando se acostó, por lo que desconoce si salió de la vivienda durante la noche o la hora a la que regresó. Unos meses después, su familia le dijo que "tenía que ir a declarar" en relación a la desaparición de Diana Quer.

En ese momento, ha dicho ante el tribunal, Enrique Abuín le pidió que dijese a la Policía que "Rosario iba con él" esa noche. "Nos pidió que mintiésemos. Yo lo creí", ha sentenciado. La hermana de la exmujer del Chicle ha afirmado también que el acusado decía con frecuencia que iba a robar gasóleo.

La testigo ha asegurado que su relación con el acusado era buena, y que era un hombre "con carácter" pero al que tenía aprecio, aunque ha reconocido que creyó a su otra hermana cuando, hace años, denunció a El Chicle por una supuesta agresión sexual. Preguntada sobre si lo cree capaz de matar a alguien ha respondido: "No lo creía".

"Pensábamos que no había hecho esa animalada"

También el excuñado del Chicle ha confirmado ante el tribunal que el acusado les pidió que mintiesen a la Policía para tener una coartada esa noche.

"Pensábamos que no había hecho esa animalada", ha explicado el testigo, que ha indicado que Enrique Abuín les instó a que dijesen que su mujer era la que utilizaba su móvil, mientras que él utilizaba el que realmente era de ella.

"Me amenazaba"

El excuñado ha indicado que mintió ante los agentes porque "no pensaba que había hecho eso" y creía que lo seguían porque "tenía antecedentes", además de que tenía "miedo a represalias".

"Me amenazaba, luego no hacía nada, pero a mi me metía miedo", ha dicho, precisando que le decía cosas como que le "iba a romper las piernas".

La noche de los hechos, ha recordado, oyó a su excuñado decir "que se marchaba" sobre las 22.30 o 23.00 horas, mientras su exmujer se quedaba en casa. Los días siguientes, ha aclarado, no percibió en él ningún comportamiento extraño.