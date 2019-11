10N.- Compromís no guanya en cap barri, el PSOE en la majoria i el PP manté la seua hegemonia en el centre

En el conjunt del 'cap i casal', el PSPV va obtindre el 24,8% (-0,3%), a quatre dècimes del PP (24,4%, +6%), seguits de Vox (16,8%, +4,5%), Podem (13,7%, -1%), Compromís (9%, +1,2%) i Ciutadans (8,4%, -10%). La participació va arribar al 75%, tres dècimes per sota de la del 28A.

En les eleccions d'abril, el tauler era molt diferent, amb Cs com a segona opció, lleugerament per davant del PP. Si aleshores Compromís va aconseguir més de 35.000 vots (7,8%), la seua aliança amb el partit d'Íñigo Errejón va fructificar en uns 4.000 vots més fins al 9%.

En general, el mapa de València va tornar a tenyir-se de roig el 10N, amb la victòria del PSOE en Algiròs, Benicalap, Benimaclet, Camins al Grau, Quatre Carreres, Jesús, Olivereta, Patraix, Poblats Marítims, Pobles de l'Oest, Rascanya i Saidïa.

Per contra, el PP va mantindre el seu poder en els cèntrics barris de Ciutat Vella, amb Vox com a segona força; Extramurs, a 12 punts del PSOE, L'Eixample, també seguit de Vox; El Pla del Real, amb més del 40% davant del 20% de Vox i el 15% del PSOE, i Poblats del Nord i el Sud.

El podi PSOE-PP-Vox va ser la tònica general en la majoria de barris. Només es van eixir de la norma Benimaclet o Poblats Marítims, amb Podem avançant a Vox en tercera posició, mentre que Vox es va colar com a segona opció tant a Ciutat Vella com en El Pla del Real, L'Eixample i Poblats de l'Oest, en aquest cas per davant del PP.

ES MANTÉ EL 'CINTURÓ ROJO'

Més enllà de la capital del Túria, el conegut com a 'cinturó roig' de l'àrea metropolitana de València va mantindre el seu color, amb la victòria del PSOE tant a Mislata (33%), Burjassot (31%), Torrent (28%), Paterna (27%).

En aquestes quatre localitats es va mantindre la línia PSOE-PP-Vox a excepció de Burjassot, on Unides Podem va arribar a la segona posició (16,79%) a només una centèsima de Vox i a una dècima del PP. A Paterna, Vox es va quedar a punt d'aconseguir la 'plata' del PP, a tres dècimes, mentre que a Mislata la diferència va ser de menys d'un punt.

I en altres municipis com Quart de Poblet, també governat pels socialistes, el PSOE es va mantindre amb un destacat 36,1%, amb Podem en tercer lloc a dos dècimes de Vox. La situació es va repetir a Xirivella, Alfafar i Alaquàs, amb més del 30% per al PSOE però Vox com a tercera força. A Paiporta va canviar l'escenari en colar-se Vox en la segona posició, encara que el PSOE va revalidar el 27,6%.