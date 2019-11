Andrea Duro y Francesco Arca, así se ensaya una escena de sexo en 'Promesas de arena', que llega hoy a La 1

La nueva serie de La 1 se llama Promesas de arena y llega esta noche (22.40 h). Es la historia de una joven llamada Lucía (Andrea Duro) que decide viajar a Libia como cooperante de una ONG para trabajar en un hospital. Allí descubrirá muchas cosas y entre ellas una pasión desatada por Hayzam (Francesco Arca) un exmilitar “con un equilibrio inestable entre el bien y el mal, y su viaje emocional va a cambiarlo”.

Los dos intérpretes protagonizan, en esta serie plagada de emociones y personajes ambiguos, escenas de pasión y sexo. Les preguntamos a ambos cómo se preparan este tipo de secuencias.

Andrea Duro explica que se prepara con el director. "Él plantea la secuencia con los actores y el equipo técnico. Y explica dónde quiere que vaya cada cosa, desde donde se hacen las tomas…", hace ver.

Después se busca que "no sea muy incómodo" y "cuando hay que rodar la mayor parte del equipo se marcha y se queda la gente imprescindible".

Su compañero de escenas, el italiano Francesco Arca, explica que este tipo de secuencias "no se ensayan" como tal.

"El director confía en sus actores, hablamos de lo que se puede ver y de lo que no se puede ver y se hace", revela. Y es televisión, así que se puede repetir: "Si algo no nos gusta o incomoda, se puede cambiar", pone de manifiesto.

"No hay una coreografía marcada. No es el tipo de secuencia sexual que tenga una coreografía, era algo muy natural", rememora, a la par que hace ver que no es igual simular sexo en todas las ocasiones. "Todas las secuencias de sexo son diferentes entre sí. Porque hay diferentes tipos de sexo, como el que haces la primera vez, o cuando ya te conoces…", concluye.

Daniel Graoy Blanca Portilllocompletan el reparto de Promesas de arena, junto con Thais Blume, Somaya Taofiki, Khaled Kouka, Marcel Borrás, Jairo Sánchez, Adil Koukouh, Ayoub El Lalli, Abdelatif Hwidar y Kaabil Sekaali.