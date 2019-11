Más País entra en el Congreso pero no podrá formar grupo propio

Más País, el partido liderado por Íñigo Errejón, se estrena en unas elecciones generales con 2 escaños, que no le permitirán constituirse como grupo propio en el Congreso de los Diputados.

Con este resultado, Íñigo Errejón regresa a Congreso, que abandonó su escaño en el Congreso por Podemos en enero, para liderar Más Madrid, el partido que junto a Manuela Carmena supuso la escisión de Podemos.

El resultado de Más Madrid no permite cumplir el objetivo de su fundación como partido en el ámbito nacional, que no era otro que el de servir de bisagra entre PSOE y UP para poder formar un Gobierno de izquierdas.