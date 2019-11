Selena Gómez lleva a Gracie, su hermana pequeña de seis años, al preestreno de 'Frozen 2'

A buen seguro nunca lo olvidará. Ya tiene que ser algo fabuloso en su infancia tener una hermana mayor ultrafamosa, pero con seis años, muy probeblemente, aún esté más interesada en las aventuras de Elsa, Anna, Olaf y compañía. Nos referimos a Gracie, el ojito derecho de Selena Gómez, que acudió con ella al preestreno de la secuela del éxito mundial Frozen.

Gracie, que no vio cómo su hermana se convertía en toda una estrella de la factoría Disney, recoge ahora los frutos de la fama que ha ido acumulando y ya posa ante los medios paseando por la alfombra roja.

Selena se volvía, como si de la película de animación se tratase, en la heroína de la pequeña, con quien se disfrazó acorde a la película que iban a ver, por si acaso el fríos atravesase la pantalla del cine.

Se trataba de dos vestidos con motivos florales a juego diseñados por Marc Jacobs, realzados por una capa adornada de plumas y lentejuelas que cristalizaban con la temática de la película. Una experiencia inigulablemente mágica para la pequeña que su hermana mayor remató haciéndose dos trenzas grandes, el peinado de una de las protagonistas, Anna.

En su paseo por la alfombra roja, la joven Gracie vivió momentos inolvidables como cuando se acercaron a ella los personajes de la cinta, con Olaf a la cabeza, que le arrancó una enorme sonrisa.

La esperadísima secuela de la cinta que ganó dos premios Oscar (mejor película de animación y mejor canción por el ya célebre tema Let it go o Suéltalo en su versión doblada al español) convenció, además, a ambas hermanas.

Selena Gómez así lo escribió en su Instagram compartiendo multitud de fotografías del evento: "Espero ser, oficialmente, la mejor hermana de todos los tiempos. ¡Ella estaba gozando el mejor momento de su vida! Frozen 2 fue alucinante".

La cantante tiene un vínculo muy estrecho y una relación muy especial con Gracie, que es hermana por parte de madre -tiene otra hermana pequeña fruto del segundo matrimonio de su padre-. Sin embargo, hay rumores que apuntan que no fue hasta hace 3 años que pudo disfrutar de su compañía debido al distanciamiento con su progenitora, Mandy Teefy.

Por lo visto, a su madre no le sentó nada bien que su hija prescindiera de sus servicios como mánager en 2013, lo cual se agravó en 2017, cuando la cantante se reconcilió y retomó de forma breve su relación con Justin Bieber. Pero como aquello quedó en el pasado, parece que ahora las tres, Mindy, Selena y Gracie, van a ser las reinas, y no precisamente de hielo, de Hollywood.