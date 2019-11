Más de 3.000 operarios del sector naval de Ferrol se movilizan para reclamar carga de trabajo

La marcha ha partido sobre las 10,45 horas desde la puerta principal de astillero, ha discurrido por las avenidas Taxonera, Esteiro y Vigo, con parada ante el edificio administrativo de la Xunta, en la plaza de España, y regreso a las instalaciones navales por el barrio de A Magdalena.

"Reclamamos carga de trabajo, ocupación hasta el año 2022, ya que el proyecto de las fragatas F-110 se ha ido retrasando, fundamentalmente por motivos políticos, y a día de hoy la comarca de Ferrol va a sufrir un incremento de la tasa de paro que nos va a llevar a los porcentajes de hace tres o cuatro años, que rondaban el 30%", ha expuesto el portavoz del comité de empresa Miguel Pol (CC.OO.).

Al respecto, ha ahondado en que "sencillamente" no va a haber "ningún barco hasta el año 2022 y todos los profesionales que están en esta factoría", en alusión a los de las auxiliares, "saldrán para la calle".

RECLAMACIÓN DE UN BUQUE LOGÍSTICO

El comité de empresa ha trasladado que su petición se centra "en la construcción de un buque que tenga la ingeniería ya consolidada y que no haya que hacerla, para poder iniciar el corte de chapa en unos meses".

Esto, advierte, "evitaría no los desempleos que ya hay, con cerca de 500 trabajadores despedidos, pero sí se lograría su vuelta al trabajo en pocos meses".

A su juicio, "podría ser un buque del tipo AOR como el que se está haciendo", en alusión a las naves que se fabrican para la Armada de Australia, "o algún tipo de buque en el que el diseño esté consolidado".

"Fundamentalmente pedimos un AOR porque sabemos que nuestra Armada necesita este barco, algo que conocemos", ha asegurado. Precisamente este miércoles, el Parlamento gallego aprobó una iniciativa del PP que contó con el apoyo de Común da Esquerda, BNG y grupo mixto (y la abstención del PSOE) para que el Gobierno central "dote a Navantia-Ferrol de carga de trabajo a través de la construcción de un nuevo buque logístico (AOR) como el que está ultimando para la Armada australiana".

Pol ha reiterado que "Ferrol sí que tiene una necesidad", por lo que ha instado al PSOE, por su postura en la Cámara, a explicar cómo ocupar a los 2.000 trabajadores "entre los que se marcharon y que se van a marchar".

En su opinión, "el compromiso del PSOE debería ser con la comarca de Ferrolterra, no decir si hace falta o no un AOR, y en caso de que no haga falta, que diga cual es su propuesta".

Según Pol, "en subactividad ya se está en algunos gremios, como aceros, que va a ir afectando poco a poco al resto", al estimar que en el mes de febrero se entregará el primero de los buques para Australia y en el verano el segundo, y que "a excepción de reparaciones y turbinas, toda la factoría va a quedar en subactividad".

A día de hoy, cifra en "1.500 los trabajadores de compañías" que tras entregar ambas unidades "se quedarán en la calle".

DIVERSIFICACIÓN

El ámbito social también ha reclamado "la implicación de la Xunta, ya que tiene muchas competencias trasferidas". "Tenemos una fabrica de turbinas totalmente despreciada, que hace un lustro fue un puntal, generando centenares de puestos de trabajo, facturó millones de euros y entendemos que aquí la Xunta tiene mucho que decir, para que la fabrica de turbinas vuelva a ser lo que era", ha apuntado Pol.

El portavoz del comité de empresa también ha pedido mejoras en el área de reparaciones, "que necesita inversiones, con el compromiso de los distintos gobiernos, con nuevas instalaciones" para poder mejorar el departamento de carenas.

PRESENCIA POLÍTICA

En la movilización se han dado cita algunos representantes políticos, como Yolanda Díaz, diputada y candidata al Congreso por Pontevedra de Galicia En Común, que ha acusado a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, "de faltar a la verdad, ya que no va a hacer el Astillero 4.0".

Así, Díaz ha criticado que la ministra en funciones acudiese a "presumir de carga de trabajo", ya que -ha dicho- los que son "de aquí" (entre los que se incluye) saben "que no hay tal carga de trabajo".

"Se llama bipartidismo: da igual que gobierne el PSOE que el PP, juegan con el sector naval en campaña electoral, y si aquí no se garantiza carga de trabajo, esta comarca no tiene futuro", ha resuelto.

De este modo, ha aprovechado para "hacer un llamamiento a la gente que está deprimida, votantes socialistas, para que el 10 de noviembre den una oportunidad y una fuerza" a Unidas Podemos, "porque sí se puede generar carga de trabajo".

Por su parte, el diputado autonómico del BNG Xosé Luís Rivas 'Mini' también ha participado en esta movilización, y ha trasladado que "se está compartiendo la incógnita y viendo cómo no hay carga de trabajo".

"Estamos desmantelando una riqueza, ya que la gente tiene que buscar su futuro. Vemos como el PP y PSOE están entre ellos dándose golpecitos para no lastimarse mucho", ha censurado, antes de avisar de que "esta comarca no se merece esto" y que como Bloque no entiende "cómo se puede mantener esta inacción gubernamental".