10N.- Puig creu que el futur Govern d'Espanya ha de imitar els "avanços" de la Comunitat Valenciana

20M EP

El president de la Generalitat i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha destacat la Comunitat Valenciana com a exemple dels "avanços" que creu que ha d'escometre l'Executiu central que isca de les urnes aquest diumenge: "Volem que a partir del dia 10 hi haja un govern a Espanya que col·labore amb el Govern valencià per a millorar la vida de les persones".