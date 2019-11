Levy lamenta que Sánchez "oculte la verdad" y asegura que tras la moción de censura "nada ha ido a mejor"

Andrea Levy ha realizado estas declaraciones en la sede del PP de La Rioja donde ha comparecido junto a los candidatos al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra y Javier Merino. Además, Levy ha querido ser clara: "los españoles no se preguntan cuántas naciones hay en nuestro país, le importan los datos del paro ante un partido (en referencia al PSOE) que le gusta decir que es el del progreso pero lo cierto es que es el del retroceso".

Pedro Sánchez -ha continuado- "ocultó y negó los datos del paro y no dio la cara por esas personas. No sabemos si lo hizo de forma interesada o no" pero "un presidente que oculta los datos de la realidad es un presidente que, o bien miente, o bien no se merece estar en el cargo por ser incapaz de solucionar uno de los principales problemas que tienen en estos momentos los españoles".

Ante ello, "podemos dar la vuelta de los datos del paro con datos de empleo" pero solo "apostando por el partido que es capaz de gobernar España porque sabe cuáles son aquellas fórmulas que dan oportunidades laborales, como ya lo hicimos en el pasado".

El PP "tiene un programa económico y de empleo y, además, contamos con el mejor equipo y el más preparado para hacerlo realidad. Que se enfrentan al problema y aportan soluciones".

Por todo ello, ha destacado, "el próximo 10 de noviembre hay una solución al paro, votar al PP. El voto del cabreo, de la frustración, de la rabia se esfuma el 11 de noviembre pero si votamos unidos por ilusión por cambiar las cosas, que es lo que se merece España, lograremos que vuelva el empleo, las oportunidades y que vuelva la España del progreso que se vio truncada con la moción de censura".

"Nada ha ido a mejor después de la moción de censura, ni el empleo ni la situación política de Cataluña ni la defensa de nuestros intereses". Por lo tanto ha apostado por el "voto de la ilusión que responderá a las expectativas de futuro y oportunidades de todos los españoles".