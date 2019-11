El 26,1% de los condenados por delitos sexuales en 2018 eran extranjeros

El 26,1% de los condenados en España durante el año 2018 por delitos contra la libertad e indemnidad sexual eran extranjeros, frente al 73,9% de españoles, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por Europa Press.

La estadística del INE se realiza a partir de la información procedente del Registro Central de Penados, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia. De acuerdo a esta fuente, el total de condenados --tanto mayores como menores de edad-- por delitos contra la libertad e indemnidad sexual fue de 2.754 en 2018 (2.431 de ellos eran mayores de 18 años, y 323 menores). De ellos, 2.035 eran españoles y 719 extranjeros.

El número de extranjeros sobre la población inscrita en el padrón a fecha 1 de enero de 2019 era de 5.025.264 millones. Así, el porcentaje de extranjeros sobre la población residente en España es del 10,6%, mientras que la española es la mayoritaria (el 89,4%).

Cruzando ambos datos --los de condenados por delitos sexuales y el número de extranjeros inscritos en el padrón-- se concluye que la tasa de delincuentes sexuales condenados en 2018 entre la población extranjera presente en España es mayor (0,014%) que entre la española (0,005%).

No existen datos oficiales sobre 'manadas'

Durante el debate electoral con motivo de los comicios del 10 de noviembre, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que tras La Manada de los Sanfermines de 2016 se han producido en España "más de 100" violaciones grupales y que "el 70% de los que están imputados son extranjeros".

Como se ha visto, el INE contabiliza a los adultos y menores condenados por delitos sexuales, pero no precisa cuántos de ellos lo han sido por cometer una violación en grupo --entre dos o más personas--. De hecho, no existe ningún organismo oficial que refleje ese dato, por lo que no existen cifras oficiales sobre el número de manadas que se cometen en España.

España carece así de un registro o estadística oficial que contabilice de manera específica el número de agresiones sexuales que se cometen, que se denuncian o se encuentran en investigación. Estos hechos delictivos contra la libertad e indemnidad sexual se computan por tipología penal y los agresores contabilizan de manera individual, independientemente de que hayan cometido el hecho delictivo con más personas.

De acuerdo al balance de 2018 del Ministerio del Interior, en el año 2018 se denunciaron alrededor de 13.811 delitos de carácter sexual, un 18,1% más que en 2017, año en que hubo 11.692.

13.000 delitos sexuales denunciados en 2018

De los más de 13.000 delitos sexuales denunciados en 2018, casi 11.000 eran hechos relacionados con agresiones o abusos sexuales. En concreto, unos 1.700 fueron agresiones sexuales con penetración; unos 1.900 fueron agresiones sin penetración; más de un millar fueron abusos con penetración; y más de 6.000 fueron abusos sin penetración, según los datos desglosados facilitados a Europa Press.

Éste es uno de los desgloses oficiales, pero al igual que el INE, no precisa cuántas de esas agresiones o abusos sexuales son grupales o bien se ejecutan de manera individual por un solo agresor. Interior sí elaboró en 2017 un informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, en el que se refleja que el 70,1% de los detenidos e investigados por cometer delitos sexuales eran españoles; mientras que 29,9% eran extranjeros.

Tampoco diferencia entre violaciones múltiples o individuales la Fiscalía General del Estado, que recoge en su memoria anual los delitos de abusos sexuales y agresiones.

Únicamente Geoviolencia Sexual (geoviolenciasexual.com), un proyecto de feminicidio.es, recopila extraoficialmente a través de noticias de medios de comunicación las agresiones sexuales múltiples que se han perpetrado desde 2016. De acuerdo a esta contabilidad, desde el año 2016 hasta el 2 de agosto de 2019, se han documentado 134 agresiones sexuales múltiples.