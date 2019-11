Agarrón entre Arrimadas y Lastra a causa del independentismo: "Usted salió corriendo de Cataluña en cuanto pudo"

Cataluña y el independentismo han centrado el primer bloque del debate a siete de este viernes -sobre política territorial- y ha provocado fricciones entre los participantes. El principal, el agarrón protagonizado por las representantes de Ciudadanos y PSOE, Inés Arrimadas y Adriana Lastra, a cuenta de su voluntad de terminar con la crisis en esta comunidad.

"Usted lo que hizo fue salir corriendo de Cataluña en cuanto tuvo la oportunidad, no dé lecciones a nadie", ha afeado a Arrimadas la portavoz del PSOE, que también ha acusado a la formación naranja de "querer vivir del independentismo".

En este sentido, Lastra ha reprochado a los de Albert Rivera "retroalimentarse" del independentismo e "incendiar el ánimo de los españoles y los catalanes", mientras los socialistas -ha defendido- sí intentan resolver la crisis.

"Que no me eche, me está echando de Cataluña, como los nacionalistas", se ha defendido Arrimadas, que ha mantenido que concurre a nivel nacional al Congreso, pero no por ello deja de preocuparse por la situación en la comunidad.

La portavoz de Ciudadanos ha reprochado a Lastra que desde Madrid no conocen la coyuntura y ha recalcado: "Usted no ha pisado Cataluña en su vida, nosotros vivimos ahí".