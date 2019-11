Irene Montero a Cayetana Álvarez de Toledo: "¿Por qué no rectificas y dices que solo sí es sí?"

Seis meses después de las elecciones del 28 de abril, el feminismo y el consentimiento afirmativo han vuelto a protagonizar el debate electoral de portavoces. La número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, ha reclamado a la popular Cayetana Álvarez de Toledo que reconozca su error en aquel encuentro y rectifique su postura de que no solo un sí es sí.

"Me gustaría preguntarle algo a Cayetana, y es por qué no rectifica, si es que es muy sencillo. Creo que toda España piensa que te equivocaste y que es evidente, es un clamor popular que solo sí es sí", ha interpelado Montero a Álvarez de Toledo.

Álvarez de Toledo revolucionó el debate electoral de portavoces previo a los comicios del 28-A con su crítica a que en las relaciones un silencio se interprete como un no. “Una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?”, preguntó en aquella ocasión la portavoz popular y a esa postura se ha referido la representante de la formación morada.

"¿Tan difícil es que digas: 'Oye, sí, en esto me equivoqué'? Y en lo demás seguimos pensando diferente", ha insistido Montero.

Lejos de cambiar de opinión, la portavoz popular se ha mantenido firme en lo que dijo hace seis meses y ha repetido este viernes: "No es una regla ontológica que se pueda aplicar, que no todo lo que no sea un sí es un no".

Álvarez de Toledo ha acusado a la representante de la formación morada de ostentar un "pensamiento totalitario" y ha defendido que "no todo el mundo tiene que opinar lo mismo".

ERC y PSOE se unen a la petición de Montero

A esta petición a Álvarez de Toledo de que se replantee su postura y no repita el comentario "por responsabilidad" se ha sumado el representante de ERC, Gabriel Rufián.

"Yo estoy convencido de que hay muchísima gente que te está viendo y que te vota a la que se le revuelve el estómago cuando pones en tela de juicio lo que acabas de poner seis meses después otra vez en tela de juicio", ha apuntado el portavoz de la formación independentista.

También la representante del PSOE, Adriana Lastra, se ha manifestado al respecto y ha pedido a la portavoz popular que su partido vote a favor de la modificación de que "solo sí es sí" cuando esta llegue al Congreso.