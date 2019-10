Pleno.-PP-Cs y Vox acuerdan iniciar el pliego para la concesión administrativa de La Romareda al Real Zaragoza

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que se trata de un mero impulso procesal para hacer un nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento y el club, tras el convenio marco del pasado 18 de octubre que recoge la cesión por 75 años y un canon por utilización del campo y otro por las obras a realizar a posteriori.

Víctor Serrano ha matizado que la firma del pasado día 18 es un "acuerdo de intenciones que establece el cauce para llevar a cabo o un deseo no solo del Gobierno, sino de todos los grupos que lo han expresado en sus programas electorales". Además, ha opinado que Zaragoza "merece" una nuevas instalaciones del campo de fútbol acorde a la categoría de la ciudad.

En su intervención en el pleno, Serrano ha expuesto que el convenio marco "ratifica" la concesión a precario por cuatro años si antes no se firma nuevo convenio con el club y se fijan tres líneas: la concesión a 75 años, que La Romareda se remodele en el mismo espacio que ocupa y que "en el conjunto de los años de la concesión el Real Zaragoza acabaría pagando íntegramente las obras de un campo municipal".

El titular de Urbanismo ha apremiado a iniciar el expediente administrativo para alcanzar dicho acuerdo y ha asegurado que será con la participación de todo los grupos y con transparencia. "Hay que pasar de los meros hechos a la voluntad firme de impulsar un nuevo campo de fútbol y que el ayuntamiento sea motor para implicar a otras administraciones".

"CUTRE CONVENIO"

Asimismo, ha querido dejar claro que en esta votación "se recaba el apoyo para impulsar el expediente administrativo y entre todos los grupos recorrer ese camino", ha zanjado.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha dicho que "no hay otra alternativa" que la cesión al club y ha precisado que para la cesión demanial solo es preciso hacer el cambio de la actual situación en precario. Se ha declarado a favor de iniciar los trámites de la cesión administrativa, "solo de eso" para precisar que no se siente comprometido a nada más.

El portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha subrayado estar a favor de la reforma de La Romareda, pero ha considerado que el Gobierno trae este debate para que los grupos avalen "el cutre convenio del que nos enteramos por la prensa".

Ha exigido conocer los socios privados de los que habla el Gobierno municipal, qué aprovechamientos urbanísticos conlleva, el proyecto que todavía no lo hay y la aportación, ya que se condiciona a la situación financiera del club y en función de qué división juegue. "Cómo se puede comprometer una SAD a hacer una reforma si no sabe lo que va a costar", se ha preguntado. Ha reclamado datos y conocer el proyecto y "no hacer favoritismo a las familias de la elite local", para avanzar su voto en contra.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santistve, ha recordado el apoyo a la reforma pero, a su parecer, la concesión administrativa tan larga es para favorecer al club. "Si se buscaba el consenso con los grupos porque se impone el condicionamiento de 75 años" se ha preguntado para observar que es un "traje a la medida del club sin debate ciudadano, ni transparencia".

COMISIÓN ESPECIAL

La diputada del grupo municipal del PSOE, María Ángeles Ortíz ha dicho estar a favor de la reforma y ha exigido que se precisa una valoración económica del proyecto. Ha preguntado si es solo una concesión administrativa o también de uso y reforma porque entonces "hay una gran diferencia".

Ha detallado que el acuerdo recoge la "cesión de 75 años una vez remodelada La Romareda", lo que supone un "gran matiz" para iniciar el acuerdo que propone el Gobierno. Ha exigido un informe debido porque "no se trata con rigor" y ha propuesto la creación de una comisión especial plenaria para este asunto sobre la que ha pedido el apoyo de todos los grupos.

Víctor Serrano ha precisado que el Real Zaragoza "pagará integramente la Romareda" y si no hay obras se mantiene la cesión a precario por 4 años. Ha reiterado que el club pagará un canon por utilización del campo y otro por amortización de las obras.

"Todavía no hay contenido en el convenio y está por determinar el anteproyecto que es lo que hay que impulsar y no entiendo que reprochen que se haga este debate".

Ha aceptado que se haga la comisión especial propuesta por el PSOE y ha aseverado que "todas las exigencias" de los grupos sobre la situación deportivo y económica del club se incluirá en el convenio.