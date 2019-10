El pleno municipal de Puertollano aprueba una "necesaria" subida del IBI del 9% con el rechazo de la oposición

El edil de Hacienda Félix Calle ha reconocido que la subida "no responde a un capricho, sino a una necesidad", si bien ha puntualizado que el incremento (desde un 0,605 al 0,659) se verá amortiguado con una bonificación para familias numerosas de entre el 40% y 70%.

Así, el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles urbanos queda fijado en el 0,659%, pero se establecen bonificaciones del 40 al 70% a familias numerosas cuando sea su vivienda habitual y el valor catastral no supere los 86.944 euros durante el ejercicio 2018 y sucesivos. Además los propietarios de las viviendas que instalen energía solar tendrán una bonificación del 50% sobre la cuota íntegra durante cinco años, incluyendo el de su instalación.

Asimismo se establece un recargo del 50% sobre la cuota líquida de los bienes inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente, cuando no se trate de la vivienda habitual y suponga una segunda vivienda en Puertollano.

Según el equipo de gobierno, el incremento de este impuesto es "necesario" para hacer frente al gasto social, mejorar todos los servicios públicos y equilibrar ingresos y gastos, y ha sido una medida "muy meditada". "No por ser una decisión impopular hay que caer en dejación de responsabilidades", ha insistido.

A juicio de Calle, el equipo de Gobierno ha adoptado una decisión "valiente" porque "lo cómodo hubiera sido dejar las cosas como están". En este sentido se ha referido a las imposiciones del plan de ajuste y la estabilidad presupuestaria, y ha recordado el incremento de los gastos municipales, que se ha traducido, por ejemplo, en 642.586 euros en personal, y de un 20% en gas natural, un 68,09% en colegios, o un 106,86% en carburante para centros educativos.

En los mismos términos se ha referido el portavoz socialista Adolfo Muñiz, quien ha señalado que "solo con esfuerzo" se podrán mejorar los servicios públicos". Ha recordado que desde hace seis años no se ha subido el IBI, pese a que se ha incrementado el valor catastral, y que el IBI de Puertollano, tras esta subida, seguirá por debajo de la media de la provincia y al nivel de ciudades similares en el resto de España, como Antequera, Pinto o Lucena.

"Es una cuestión de justicia tributaria, es el impuesto más social que hay porque paga más quien tiene más", ha insistido. "Además ¿cómo vamos a mejorar los servicios públicos sin ingresos?", se ha preguntado.

EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

El portavoz del partido Ibérico Íber, Casimiro Sánchez Calderón, ha justificado su voto en contra al considerar que la subida será "poco oportuna y eficaz" habida cuenta de la devaluación de la vivienda en la ciudad. Además, los 800.000 euros que se ingresarían con la medida "serán el chocolate del loro" frente al volumen de los pagos por sentencias. Así, ha descrito la situación del Consistorio como "dramática". "Esto es un parche que no arregla la situación y hace un flaco favor a los ciudadanos que tienen la economía muy gravada", ha concluido.

VOX: "EL CIUDADANO NO DEBE PAGAR LA INEPTITUD"

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio González, ha advertido de que la ciudadanía "no está para que les suban los impuestos" y en su calidad de arquitecto técnico ha recordado que el valor de los inmuebles en Puertollano está bajando progresivamente. Por tanto, ha anunciado su voto en contra al considerar que los ciudadanos "no deben pagar las irresponsabilidades de otros gobiernos". "Busquen por otro lado el ahorro, no tenemos que pagar su ineptitud", ha remachado.

El PP también se ha opuesto a la subida de este impuesto. El edil Francisco Luna ha defendido el mantenimiento de las tasas y precios públicos, con rebajas puntuales en el Impuesto de Construcción de Instalaciones y Obras (ICIO) para diversas categorías de vía pública, pero ha criticado que la ciudadanía "tenga que pagar la mala gestión" del PSOE. En este contexto ha lamentado que el nuevo IBI supondrá un doble impacto para el ciudadano "mientras no se cubre el coste de los servicios públicos", por lo que propone un mejor control del gasto y la optimización de los recursos.

Precisamente en la necesidad de disminuir gastos en determinadas partidas, agilizar las diligencias de cobro y atraer nuevas empresas ha insistido el edil de Ciudadanos Alejandro Llanos, quien ha rechazado la subida de la contribución, pese a que ha valorado el "talante negociador" del PSOE a la hora de negociar las 43 ordenanzas de tasas e impuestos.

CIUDADANOS: "UNA BARBARIDAD"

Aún así Ciudadanos considera la subida del 9% del IBI como una "barbaridad", en contraste con la rebaja del 1,5% que propone la formación naranja: "Nunca en Puertollano se ha subido en tanto porcentaje el IBI; esta subida no es un nuevo impulso, es un frenazo, y supone el ingreso de una cantidad muy inferior a lo que no cobramos. Y ahí es donde debe hacerse un esfuerzo importante". A juicio de Llanos, lo que obliga a subir el IBI han sido "las sentencias millonarias por la nefasta gestión del PSOE".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús Manchón, ha defendido la subida del IBI tras recordar que ya en su momento la coalición de izquierdas luchó por la subida del IBI de características especiales para grandes empresas, hasta alcanzar el tope máximo. Ahora, es partidario de la subida del IBI urbano ante la necesidad de mejorar los servicios sociales en un contexto de situación "crítica" y por ser "el impuesto directo más progresivo, ya que paga más el que más tiene".

En todo caso, ha recordado que el valor que alcanzará el IBI no será el más alto que haya tenido Puertollano, ni será la cifra más alta de la provincia, ya que será similar a Manzanares o Alcázar de San Juan, y estará por debajo de Daimiel, Tomelloso, Miguelturra, Valdepeñas o Ciudad Real.

Otras propuestas de modificación de ordenanzas fiscales del PSOE, que finalmente han salido adelante, son una bonificación del 95% del Impuesto de Construcción de Instalaciones y Obras para autónomos que comiencen su actividad y del 90% para actuaciones que favorezcan la accesibilidad a personas con discapacidad.

También se ha aprobado una tasa de 17,38 euros por expedición de documentación acreditativa de tenencia de perros de raza peligrosa, y aumentos del 50% en la tasa de la grúa municipal, un 2,5% en la tasa por prestación de instalaciones deportivas, un 2,5% en la tasa por enseñanzas especiales (Universidad Popular, cursos de adultos, escuelas deportivas y cursos de verano), y un 5% en cursos de natación.