Chivite dice que la propuesta a las madres navarras es "una solución posible, legal y garantista"

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que el Ejecutivo plantea a las madres una deducción retroactiva y no la exención debido la sentencia que desestima las demandas interpuestas por madres navarras. "Las sentencias están para cumplirlas", ha aseverado.

Según ha añadido, "la sentencia dice que no les corresponde una exención y el Gobierno, tal y como se comprometió, ha puesto una solución encima de la mesa; una solución que incluso para la mayoría de las madres es más favorable que una exención". "La sentencia ha dicho que una exención no es posible", ha insistido.

Preguntada por si podría modificar la ley para permitir la exención, la jefa del Ejecutivo ha incidido en que "la sentencia lo que dice es que no procede la exención". "Lo que hacemos nosotros es poner una solución encima de la mesa, que además para la mayoría de las madres es económicamente más favorable que la exención", ha dicho.

A su juicio, "seguir abocando a las madres a que el tema de la exención es una cuestión posible es abocarlas a un periplo judicial que no va a tener éxito". "Vamos a dar una solución normativa atendiendo a la sentencia y a la garantía jurídica", ha apuntado.

Chivite ha señalado, a preguntas de los periodistas, que anteriormente abogaban por la exención porque "no había una sentencia". "Hay dos cuestiones que están sobre la mesa y no estaban en la legislatura pasada, una es la ley actual que entró en vigor el 1 de enero de 2019 que aboga por la deducción progresiva y otra es la sentencia que tenemos que cumplir", ha expuesto.

Ha reiterado que "hay una ley en vigor durante todo este año y no puede haber un choque de intereses entre la ley que está actualmente en vigor; y no se puede hacer una exención porque legalmente no es posible".