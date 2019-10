El director de Información y Actualidad de TVE, Enric Hernández, ha respondido a las críticas de Albert Rivera por un tuit del Telediario en el que decía que a un policía herido en los episodios violentos de Barcelona le había "caído una piedra", con otro tuit desde su perfil. En él, Hernández transmite su agradecimiento a Rivera por "solidarizarse" de esa manera con los periodistas del ente público, que durante su trabajo "están sufriendo pedradas, banderazos, insultos, vejaciones...".

Rivera ha replicado. Tras recordar a Hernández que se ha solidarizado con "todos los periodistas atacados por los separatistas", pide que se informe de la agresión sin decir que "le cayó una piedra del cielo". "Discúlpese, es más fácil", sentencia.

Sr director de Información de TVE: Me he solidarizado con todos los periodistas atacados por los separatistas, y lo sabe. Precisamente por ello deberían ustedes informar de la agresión a un policía grave y no decir que le ‘cayó’ una piedra del cielo. Discúlpese, es más fácil. https://t.co/S8Hc4HVBNr