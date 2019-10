El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha lanzado este viernes un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la convivencia regresará a Cataluña, al tiempo que ha garantizado que "no habrá ningún espacio para la impunidad ante el vandalismo de estos días". Además, ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "frivolizar" y "banalizar" la violencia durante los disturbios.

Sánchez se ha manifestado en estos términos en Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo, donde ha coincidido con otros líderes del continente. El presidente ha incidido en esta idea de evitar la impunidad, en la que ya había insistido este viernes por la mañana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"En España nadie es sancionado por sus ideas", ha asegurado el líder del Ejecutivo, que ha recalcado que cualquier decisión que se vaya a tomar en Cataluña "está prevista" y se ha diseñado, ha reiterado, bajo los principios de "firmeza democrática, unidad y proporcionalidad". No obstante, ha advertido de que es la propia ley la que dicta cuándo se pueden tomar y cuándo no medidas extraordinarias.

El presidente ha afirmado que es "necesario abrir una nueva etapa", puesto que ya se ha cerrado la anterior con la judicialización de la crisis política tras la decisión del Tribunal Supremo. "Después de la sentencia, convivencia", ha resaltado.

Crítica a Torra por "frivolizar" la violencia

Sánchez también ha dedicado duras palabras a Torra, al que ha criticado por "banalizar" y "frivolizar con la violencia" y "minusvalorar los efectos" de los disturbios ocurridos en Cataluña desde que se conoció la sentencia al 'procés'.

"Lo que no se puede hacer es repetir un camino que ha llenado de fracaso, de frustración y de fractura la sociedad catalana", ha apuntado el presidente, que ha urgido a los líderes independentistas a entender que la ciudadanía "está dividida".

"El señor Torra debe aspirar a gobernar al conjunto y no a una parte", que "por cierto", ha considerado, es "cada vez más radical".

Tras estas acusaciones, Sánchez ha enviado un mensaje a la sociedad catalana, el de que esta crisis se va a superar" y el Estado de derecho "va a aplicar siempre la legislación para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la convivencia" en Cataluña.



Pero ha insistido en que Quim Torra debe entender que la sociedad catalana está dividida y lo primero que tiene que hacer es "reconocer a esa otra parte" que es mayoritaria y no quiere la independencia.

En este sentido, Sánchez ha resaltado que el independentismo "debe reconocer a la otra parte, que Cataluña no es un solo pueblo", sino que hay "una parte no menor, sino mayoritaria", que no quiere separarse de España. "Tiene un mayoría parlamentaria, pero no una mayoría social", ha dicho sobre Torra.

Moderación y proporcionalidad

Respectoa la reacción del Gobierno ante los altercados ocurridos desde el lunes, Sánchez ha destacado la necesidad de actuar con "moderación" y "proporcionalidad", una actitud que considera "la mejor forma de hacer frente con eficacia a este tipo de crisis".

El presidente del Gobierno también ha tenido palabras de reconocimiento para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y ha alabado la "extraordinaria cooperación" que se ha producido entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.

Asismismo, ha elogiado la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y del cuerpo diplomático y ha asegurado que sus homólogos europeos "no están preocupados" por la situación de Cataluña, más allá de mostrar interés.