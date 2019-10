Los cinco principales candidatos a la Presidencia del Gobierno participarán finalmente en un único debate en televisión el próximo 4 de noviembre, han avanzado a Europa Press fuentes socialistas y confirmado el PP.

Se acordó esta fecha entre los representantes de los distintos partidos que acudieron a la reunión que se celebró esta tarde en la Academia de Televisión, para ver los puntos del debate en el que los líderes políticos contrapondrán sus ideas y programas.

Al final se ha llegado al consenso para que sea el 4 de noviembre, la fecha que quería el PSOE, a pesar de que el PP reclamaba que el debate fuese a partir del 5 de ese mes para que se conociesen los datos del paro antes del encuentro.

Según fuentes populares consultadas por Servimedia, "el PP ha cedido para que pueda haber debate". Es más, desde Génova piensan que "no habría habido debate si no hubieran cedido", ya que el PSOE no se movía de su idea primigenia de que fuese el 4 de noviembre.

Ante un PSOE "cerrado en banda", fuentes populares explican que han aceptado el 4 "porque por encima de todo están los intereses de los ciudadanos que merecen, al menos, un debate". También se quejan los populares de que el PSOE haya descartado de nuevo un cara a cara entre Casado y Sánchez.

Por su parte, desde el PSOE recordaron a esta agencia que todos los debates electorales se han celebrado un lunes, como es el caso del día 4, con la salvedad de la campaña anterior, donde hubo dos debates consecutivos.

Además, se ha convenido que se celebre en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. En otras campañas se optó por el Palacio Municipal de Congresos, la Academia de Televisión o estudios de televisiones (públicas y privadas) para acoger este tipo de encuentros entre dirigentes políticos antes de las elecciones generales.