La sentencia del procés ha desatado nuevas movilizaciones independentistas en Cataluña. El liderazgo de esas marchas, que en su momento fue cosa de unos todavía activos CDR, ahora ha pasado a manos de una nueva organización: el llamado Tsunami Democratic. A través de las redes, esta plataforma de origen y estructura casi desconocidos llamó a bloquear calles y aeropuertos tras el fallo del Supremo, pero lo cierto es que está inversa en el secretismo. ¿Cuáles son las claves de este movimiento?

¿Qué es el Tsunami Democratic?

"La respuesta que se ha organizado pretende generar una crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo". Esa fue la frase más lapidaria pronunciada este lunes por Tsunami Democratic. Es el nuevo colectivo defensor de la independencia, en teoría a través de la sociedad civil y casi sin estructura, puesto que la sentencia del procés supuso su estreno en el contexto del desafío soberanista en Cataluña.

Fueron los líderes de la respuesta social: bloquearon el aeropuerto del Prat obligando a la cancelación de más de un centenar de vuelos, organizaron sentadas en las principales calles de Barcelona y bloquearon accesos a la Ciudad Condal. Ante esto, protagonizaron disturbios tanto con los Mossos como con la Policía Nacional, y anunciaron más "respuestas" durante los próximos días. "Durará lo que haga falta para lograr los objetivos", sentenciaron.

¿Cómo se organizan?

La estructura es prácticamente idéntica a la plasmada para organizar el 1-O y ocupar los colegios el día del referéndum ilegal. No tienen, sobre el papel, organigrama como tal, pero se valen de las redes sociales para hacer sus llamamientos. Twitter, Facebook y Telegram son sus principales canales de comunicación, como se vio tras conocerse la sentencia. "Con la no violencia y la desobediencia civil como herramientas, avanzamos hacia a la sentencia. Cambiemos el estado de las cosas", decía su primer tuit. Además, cuenta con una página web en la que, entre otras cosas, informa a sus activistas sobre cuestiones legales.

Cuentan con una importante ramificación, pero se desconoce quién está realmente al mando. Tsunami Democratic trabaja con una serie de coordinadores municipales en distintos lugares de Cataluña. JxCat, ERC, la CUP, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural dieron su beneplácito al movimiento, por lo que cuenta con el visto bueno para 'liderar' la causa soberanista en la calle. Los CDR también avalan la línea a seguir por el Tsunami, pero se distancian de él: no son lo mismo.

¿Quién está detrás?

Es la gran pregunta. Aunque la organización parezca clandestina, cuentan con una plataforma preparada y organizada. Avisan de que los nombres "son lo de menos" en su movimiento, pero es complicado creer que se pueda limitar a una mera reacción ciudadana a la sentencia. En mes y medio se han organizado por toda Cataluña, pero sobre el papel no hay líderes ni portavoces. De hecho, es probable que quienes coordinen las marchas y las acciones de protesta no se conozcan entre ellos.

Nacieron como un movimiento espontáneo y anónimo, y de puertas hacia fuera así se quieren mantener. Pero esta teoría se desmonta desde el momento en el que cuentan con el respaldo total de los partidos políticos secesionistas y se fortalecen a partir del apoyo de las insitituciones. La estructura es cada vez más firme y con más recursos.

Sospechas sobre el Govern: Puigdemont, Torra y Aragonés

¿Y si la mano que mece la cuna es el propio Govern? Una de las grandes especulaciones es que Carles Puigdemont se encuentra detrás de la plataforma. Y los hechos que se suceden en el tiempo pueden conducir a esa conclusión. El 31 de agosto, solo un día antes de que Tsunami Democratic se pusiera en marcha, se celebró en Suiza un encuentro del propio Puigdemont con Quim Torra, Anna Gabriel, Marta Rovira y otros representantes de la CUP y de la ANC.

A esto hay que unir que el Govern se puso al lado de las marchas de este lunes. Es el respaldo que le faltaba a Tsunami Democratic para acabar de confirmarse. Tanto Torra como el vicepresidente, Pere Aragonés, alentaron las marchas a lo largo de la jornada como respuesta a la sentencia. Igual que con los CDR, la Generalitat da luz verde a cualquier acción que pueda desarrollar la 'nueva' plataforma.

La voz de Pep Guardiola

Tampoco termina de ser creíble el hecho de que Tsunami Democratic no tenga ningún tipo de portavoz. "La lucha no violenta no se detendrá hasta que se termine la represión y se respete el derecho a la autodeterminación como se ha hecho en Quebec o Escocia". Así se expresó el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, para apoyar y explicar a través de un comunicado las acciones de la plataforma.

La figura de Guardiola se ha convertido en una de las más importantes del independentismo, y el hecho de que ponga rostro y voz a las proclamas resulta llamativo. El movimiento independentista, destaca en su intervención, es "transversal, de base, inclusivo y con una larga historia basada en la voluntad de autogobierno de los catalanes" y no es, añade, "ni xenófobo ni egoísta", con la idea de resaltar el perfil pacífico de las movilizaciones.