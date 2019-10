Las entregas a domicilio de paquetería y comida preparada no han dejado de crecer en España en los últimos años hasta el punto que uno de los últimos informes de actividad, realizado por la compañía Just Eat, calcula el sector podrá alcanzar un volumen de 2.600 millones de euros el año que viene.

A este crecimiento exponencial va estrechamente unida una cuestión preocupante: la seguridad de los llamados riders, los repartidores que llevan los objetos o alimentos comprados en internet hasta las casas de los clientes en ciclomotor, bicicleta o patinete.

El I Observatorio de la siniestralidad vial en España, realizado por Asepeyo y la Fundación CNAE, pone de manifiesto que los accidentes de tráfico que sufren estos trabajadores representan el 27% del total de siniestros y cada vez va a más.

Según explicó Constantino Perea, director territorial Asepeyo, es el sector del reparto de comida el que mayor siniestralidad registra. "Tendremos que poner especial hincapié en el próximo observatorio para saber más de estos accidentes", afirmó, a la par que subrayó que los patinetes "cada vez tienen mayor incidencia" en los siniestros.

De acuerdo con el observatorio, los accidentes de tráfico representan el 13% del total de accidentes laborales y su incidencia aumentó un 5% el año pasado con respecto a 2017. Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en el trabajo.

El pasado año murieron 652 personas en accidentes laborales y el 38% (249 trabajadores) perdieron la vida en las carreteras. Con respecto a 2017, estas cifras registraron un aumento del 23%. La mayoría de siniestros fueron in itínere (de camino al trabajo o volviendo de él), aunque aquellos que se produjeron durante la jornada también supone un porcentaje importante.

Sobre los trabajadores que resultaron heridos el año pasado, es reseñable que la mayoría de ellos sufrieron lesiones de consideración grave y muy grave y sus convalecencias se alargaron, de media, entre 34,5 y 37 días, 7,4 más que las de quienes fueron víctimas de otro tipo de accidentes laborales.

Otro dato que pone de relieve el estudio apunta que la mitad de las incapacidades permanentes concedidas por la Seguridad Social el año pasado con categoría de 'gran invalidez' fueron consecuencia de un accidente laboral vial. De nuevo, la mayoría de ellos fue in itínere.

Este tipo de accidentes se producen más los lunes, mientras que resulta más frecuente que los que ocurren durante la jornada laboral sean en viernes. Por grupos de edades y sexo, en ambos casos los hombres de entre 16 y 29 años son las principales víctimas de estos accidentes. En gran parte, se trata de trabajadores del sector del transporte y de la hostelería, de acuerdo con Asepeyo, que ha utilizado una muestra de sus asegurados para elaborar el informe.

"Me gustaría que llegara un mensaje a las empresas: invertir en formación, educación y concienciación a los trabajadores es rentable", aseveró José Miguel Báez, presidente de Fundación CNAE, que también colabora en la confección del observatorio. En la presentación del mismo también participó Álvaro Gómez, director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, que destacó la utilidad de los datos y extrajo algunas conclusiones. "Los núcleos urbanos han ido tendiendo a la dispersión y eso hace que estemos más pendientes del coche", apuntó.

Desde 2012, los responsables de la dirección general han ido observando un repunte de la siniestralidad. "La recuperación económica no puede ir asociada a la pérdida de vidas". dijo Gómez, que afirmó que las empresas no tienen que "desentenderse" de los accidentes in itínere. Igualmente apuntó que es deseable que "afloren" más datos de siniestralidad en el colectivo de autónomos.