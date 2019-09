Los Mossos d'Esquadra han examinado varios paquetes sospechosos que han aparecido la madrugada de este miércoles frente a las sedes de Òmnium Cultural, ERC y ANC, en Barcelona.

Los agentes espacializados TEDAX están investigando el paquete sospechoso hallado en la calle Diputación de Barcelona frente a la sede de Òmnium Cultural y que ya ha sido retirado.

Para ello, la citada vía ha sido cortada por seguridad durante un rato y ya ha sido reabierta a la circulación. Así lo ha confirmado la propia Òmnium a través de Twitter.

Según detalla El Periódico, se trataría de una garrafa llena de líquido de color verde y en la que se lee TNT y con una bandera de España.

También en las sedes del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC) han aparecido sendos paquetes de este tipo.

Según ha informado ANC, ha sido un vecino quien ha avisado a los Mossos sobre la una de la madrugada. Tras examinarlo, los agentes han concluido que el artefacto no era peligroso.

⬛️⬜️Aquesta nit, a la 1, ha aparegut un objecte sospitòs davant la nostra seu. Alertats per un veí els Mossos han verificat que no era perillós. Ara som a la Ciutat de la Justícia on tenim la vista per la demanda de Foment a la campanya de @EinesPaisConsum #ObjectiuIndependència