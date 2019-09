Pablo Iglesias ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que Pedro Sánchez "quiere tener todo el poder para dormir bien". Así ha reaccionado a las declaraciones del presidente en funciones que en otra entrevista el jueves dijo que con Unidas Podemos en un gobierno de coalición "no dormiría por la noche".

El líder de Unidas Podemos ha insistido en que "el problema es Pedro Sánchez" no las nuevas fuerzas políticas, porque estas forman alianzas en gobiernos autonómicos de Comunidades como Valencia, Baleares o La Rioja.

Para Iglesias, los que no pueden dormir bien por la noche son "ciudadanos que no llegan a fin de mes, no pueden pagar la matrícula de la universidad o no encuentran trabajo. Eso quita el sueño a la gente. Pedro Sánchez puede cambiar el colchón las veces que quiera, pero no faltar al respeto a la gente".

El líder de Podemos ha considerado que el PSOE nunca deseó un gobierno de coalición. "Aquella oferta no fue sincera, porque si no no hubiera durado solo 24 horas". Asegura que su última oferta a Sánchez, gobierno de coalición y si no hay sintonía en el Consejo de Ministros se marcharían, "le hubiera podido dormir a pierna suelta". Pero ha insistido en que el presidente en funciones no quería en el Consejo de Ministros a nadie "que le pudiera hacer sombra".

Además, Iglesias ha considerado que Pedro Sánchez recibió presiones de las élites económicas después de que él se descartara como ministro. "Se vio atrapado y estuvo disimulando haciendo como que sí quería gobierno, pero si hubiera sido un deseo sincero no hubiera durado la oferta 24 horas", ha destacado.

"Si cometí un error fue confiar en la palabra de Pedro (tras las elecciones de abril), que me dijo que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él, pensaba que sería sincera y que a pesar de las presiones del poder económico él quería un gobierno de coalición".

Ha considerado que su presencia en el Consejo de Ministros era indispensable para evitar recortes "a los de abajo" y ha insistido en que no hubiera habido "crisis" de gobierno con la sentencia del procés, porque asumieron en el "conflicto catalán" el liderazgo del PSOE.

Preguntado por si le quita el sueño que Iñigo Errejón se presente a las elecciones generales, Iglesias ha sido directo: "Al contrario. Eso va a ocurrir, más tarde o más temprano. A Iñigo le interesa más la política estatal que la autonómica, que es algo que no le ha interesado nunca. Antes o después será un actor de la política nacional, con su propio partido o con el PSOE y eso hay que naturalizarlo".

Sobre la campaña electoral, Iglesias ha pedido al PSOE que no esconda a Pedro Sánchez de los debates televisados. "Cuanto más salga el presidente en la televisión, mejor. Debe ir a todos los debates, que no lo escondan. Tiene que saber explicarse y los españoles merecen dos o tres debates, que son lo más importante para decidir el voto".

"¿Cómo habéis pasado la noche?"

Unidas Podemos también ha reaccionado desde su cuenta de Twitter a la frase con la que Pedro Sánchez descartaba totalmente cualquier acuerdo con la formación morada tras el 10 de noviembre.

El mensaje de Twitter de los de Pablo Iglesias dice: "Buenos días. ¿Cómo habéis pasado la noche? Nosotros, regular. Nos siguen quitando el sueño la precariedad, los desahucios, la deuda del rescate bancario o la corrupción endémica del bipartidismo. Seguiremos trabajando para que algún día todo esto solo haya sido un mal sueño".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su parte, se dirigió el jueves noche al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por sus declaraciones en las que dijo que no dormiría tranquilo con Unidas Podemos al frente de Hacienda o la Seguridad Social: "Quienes hemos hecho los deberes y hemos pactado gobiernos podemos dormir". Sánchez había asegurado que la sentencia del procés habría abierto "una crisis de gobierno".