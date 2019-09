Nueva oferta del PSOE a Unidas Podemos para que apoye la investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ofrecido este miércoles que los de Pablo Iglesias se pongan a la cabeza de "instituciones muy relevantes" de las que también depende la "gobernabilidad", pero distintas al Consejo de Ministros, donde ha insistido en cerrar el paso a miembros de Podemos en su rechazo a la coalición que exigen los morados.

Sánchez ha presentado una nueva oferta programática en un acto con una estéticamente claramente electoral. Además de desgranar algunas de las 370 medidsa que contiene su nuevo documento, ha ofrecido a Unidas Podemos "un acuerdo de gobernanza" con el "ejercicio de responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementen la labor del Consejo de Ministros".

La gobernanza, ha dicho, "no se limita al Consejo de Ministros", sino que "hay grandes instituciones que tienen encomendadas funciones muy destacadas, destacadas, desde lo jurídico a lo social, desde lo económico a lo energético", ha dicho.

No ha detallado qué instituciones pueden ser estas, pero sí ha excluido de ellas a aquellas que se centren en "políticas de Estado", lo que descarta materias como Exteriores, Defensa o Economía, así como política territorial, donde este martes ha vuelto a intentar marcar la difefencia con Iglesias al explicitar como nunca el rechazo a la celebración de un referendum en Cataluña.

De momento, el PSOE guarda silencio sobre a la cabeza de qué instituciones estaría Sánchez dispuesto a dar paso a Unidas Podemos, aunque fuentes del Gobierno han apuntado como una posibilidad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la misma manera que excluyen de la oferta otras como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Sin dar detalles, desde Ferraz se apunta al horizonte a partir de puertas para fuera del Consejo de Ministros y apuntan que será en la negociación que el PSOE quiere reabrir esta semana entre los dos equipos negociadores donde se detallará la propuesta.

Triple garantía de cumplimiento

Esta idea forma parte de la "triple garantía" que Sánchez ha ofrecido este martes a Iglesias, para tratar de vencer la desconfianza que Unidas Podemos tiene en el PSOE, del que dudan de que vaya a cumplir el acuerdo de Gobierno que promete si no están ellos en el Consejo de Ministros. Sánchez les ha ofrecido la "máxima garantía para verificar y evaluar la acción del Gobierno" en el que no participarán miembros de Unidos Podemos y previsiblemente tampoco ministros independentientes de su órbita, una de las ofertas que hizo el PSOE en junio y julio y que quedaron sepultados por lo que Sánchez ha indicado que fue el punto de no retorno a una coalición, "el 25 de julio", en referencia a la segunda y última votación de su investidura fallida.

Además del acuerdo programático para llevar a la práctica y de la presencia de Unidas Podemos en ciertas instituciones, Sánchez ha propuesto a Iglesias "crear un riguroso sistema de garantías, con evalución y control" del grado de cumplimiento de este programa. En concreto, se crearía una "oficina del cumplimiento del pacto " dependiente del Ministerio de Hacienda y dos comisiones de "seguimiento y actualización", una en el Congreso y otra en el Senado.

La tercera pata de la verificación que ha propuesto Sánchez es un "mecanismo de verificación reforzado" en el que participe la sociedad civil, de la que forman parte representantes de organizaciones con las que Sánchez se ha reunido este agosto para elaborar parte de la propuesta de 370 medidsa que ha presentado este martes. Estaban presentes en el acto y han aplaudido cada una de las medidas a las que se ha referido el presidente en funciones.

La entrada de Unidas Podemos en organismos de control es la última oferta que Sánchez ha trasladado este martes a los de Iglesias. Última en el tiempo, porque ha sido esta misma mañana, y también parece serlo por lo que respecta a la negociación, porque en Moncloa se ve ya como el último escenario para que Iglesias acepte apoyar la investidura, antes de ir a elecciones.