"No abandonaré mi partido". Con todas las miradas puestas en el sector crítico de Ciudadanos tras las dimisiones del portavoz económico Toni Roldán y del eurodiputado Javier Nart de la dirección, el líder del partido en Castilla y León, Francisco Igea, ha confirmado que continuirá con su cargo pese a la crisis interna. "Éste es un un partido en la que la crítica es posible. Los partidos necesitan de las crisis para crecer", ha explicado en rueda de prensa este martes en la sede de Valladolid.

Igea, previsiblemente futuro vicepresidente de la Junta tras su acuerdo con el PP, ha querido atender a los medios solo un día después de la dimisión de uno de los pilares del partido, Toni Roldán, y de que el sector crítico de la formación naranja forzara a la Ejecutiva a una votación imprevista sobre su estrategia de pactos. Una votación que dio como resultado una la continuidad del veto a Pedro Sánchez y la dimisión del eurodiputado Javier Nart de la dirección. "La adolescencia es una crisis necesaria", ha señalado.

Igea fue una de las cuatro voces contrarias al veto a Pedro Sánchez junto con Nart, Luis Garicano y Fernando Maura. En su intervención, ha explicado que se planteó a la dirección la posibilidad de abstenerse en la investidura para "dar una estabilidad al país". Los principales portavoces del partido, Inés Arrimadas y José Manuel Villegas, no han dudado en señalarles: "En todo caso, son ellos los que han cambiado de postura, no Ciudadanos", apuntaba el secretario general en una entrevista en Onda Cero, recordando que la Ejecutiva decidió "por unanimidad" no pactar con Sánchez.

Asumir la votación o "dar un paso a un lado"

En este sentido, ha asegurado que el partido seguirá manteniendo la misma línea y ha invitado a los disconformes a asumir lo votado en la Ejecutiva o "dar un paso a un lado. Lo que no vale es no asumir las decisiones democráticas de los órganos del partido". Ha defendido que su partido solo está materializando el mandado de los votantes que apoyaron a Ciudadanos, que conocían antes de las elecciones su intención de no pactar con Pedro Sánchez.

De la misma forma se ha expresado la portavoz nacional. Arrimadas, que tras la ejecutiva del lunes recordaba a su ya ex compañero Toni Roldán que votó a favor de esta política de pactos, argumentaba este martes en Antena 3 que los acuerdos como los alcanzados en Navarra refuerzan la decisión de la Ejecutiva de no pactar con Sánchez.

Al contrario que Igea, Arrimadas ha respondido a los que piden facilitar la continuidad de Sánchez para dar estabilidad al país que "precisamente, por sentido de Estado no podemos hacer a Sánchez presidente". A su juicio, el partido no vive una crisis por la salida de varios dirigentes contrarios al no a Sánchez. "¡Ojalá todas las crisis de los partidos fueran por mantener la posición!", ha manifestado, que resume lo sucedido este lunes como "discrepancias" de "cuatro personas de una Ejecutiva de más de 30".