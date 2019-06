Toni Roldán ha sido el primero, pero no el único, en dimitir de Ciudadanos por las discrepancias con la dirección por su giro a la derecha. Le ha seguido el eurodiputado Javier Nart -que deja la dirección pero seguirá como europarlamentario por Cs- después de que la Ejecutiva decididera continuar con su estrategia de veto a Pedro Sánchez, y pueden seguir sumándose bajas en los próximos días.

Ciudadanos, que siempre ha presumido de ser "el partido más unido", como dijo Begoña Villacís la pasada semana, está viendo como los críticos del partido están tomando cartas en disconformidad con una política que consideran no pertenece a la fundacional de Ciudadanos. "No me voy porque haya cambiado, me voy porque Ciudadanos ha cambiado", ha expresado Roldán en rueda de prensa para anunciar su dimisión.

Como él piensan varios miembros del partido, que este mismo lunes forzaban a la Ejecutiva a votar de nuevo sobre el veto a Sánchez, que se aprobó por unanimidad meses atrás. En esta ocasión, la mayoría -24 miembros- han votado a favor de la estrategia seguida hasta ahora, cuatro han votado en contra y tres se han abstenido, dejando claro quién lidera la corriente crítica del partido.

Toni Roldán

El hasta ahora portavoz económico de Ciudadanos entró en las filas del partido en 2015 "convencido" por Luis Garicano, con quien publicó ese mismo año el libro "Recuperar el futuro: 12 propuestas que cambiarán España". Antes de entrar en política daba clases en la Universidad de Reino Unido trabajaba en una consultora de riesgo americana. En 2016 consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados, donde ha ejercido de portavoz de Economía y ha firmado leyes como la de Autónomos, así como el aumento del permiso de paternidad durante dos años seguidos hasta las cinco semanas -inicialmente eran dos-. Dentro del partido, era miembro de la Ejecutiva Permanente y responsable de programas.

Javier Nart

El segundo en dejar la Ejecutiva, que no el partido, ha sido Nart. El eurodiputado, responsable del Área Unión Europea, ha sido corresponsal de guerra durante buena parte de su carrera. Afiliado al PSOE desde su juventud, dejó la militancia en los 90. En el año 2012 concurrió a las elecciones autonómicas de Cataluña cerrando la lista del Parlament y solo dos años después fue elegido en primarias encabezar la candidatura del partido en el Parlamento Europeo. Se convirtió en uno de los dos europarlamentarios de Ciudadanos y ha revalidado su cargo este año tras las europeas del 26 de mayo, donde concurrió como número 5 en la lista. Junto con Garicano, ha forzado este lunes una votación para replantear el veto a Sánchez. Su voto ha sido en contra, al igual que el de Garicano, Igea y Maura. Las tres abstenciones han sido las de Ignacio Prendes, Marta Martín y Orlena de Miguel. Esta decisión ha provocado la dimisión del eurodiputado de la ejecutiva.

Luis Garicano

El responsable del área Económica de Ciudadanos y vicepresidente de ALDE, es uno de los críticos que encabeza este sector dentro del partido. Profesor en varias universidades internacionales, entró en Ciudadanos en 2015 como el principal economista del partido, aunque mucho antes estuvo en la órbita del PP, donde participó en conferencias y convenciones hasta. Suyo fue el primer programa electoral con el que Ciudadanos obtuvo 40 diputados en 2015 -que se redujeron a 32 en la repetición electoral de 2016-. Se mostró a favor de Valls facilitando su apoyo a la investidura de Colau y ha rechazado de forma tajante los pactos con Vox. Ya en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León defendió la candidatura no oficialista de Igea rechazando los fichajes del partido para concurrir a las elecciones.

Francisco Igea

Médico de profesión y experto en el aparato digestivo, Francisco Igea ha desarrollado su actividad en el Hospital Río Carrión de Palencia desde 1993 hasta 2013. Militante de UPyD, decidió concurrir a las primarias en Castilla y León en 2014, pero fue derrotado. Meses más tarde se incorporaba a las filas de Ciudadanos de la mano de su amigo Luis Garicano. En el partido naranja ha ejercido de diputado por Valladolid y desde 2017 forma parte de la Ejecutiva como responsable del área de Sanidad. Fue uno de los grandes protagonistas en las primarias de Castilla y León tras perder contra el fichaje de Rivera, la ex popular Silvia Clemente, y su posterior victoria tras una denuncia por un supuesto 'pucherazo'. El recuento de votos dio como vencedor a Igea, que es el actual candidato a la Junta y previsiblemente será vicepresidente autonómico tras su pacto con el PP bajo las directrices del partido.

Fernando Maura

Abogado y economista, es de los pocos miembros de Ciudadanos con una larga trayectoria política. Fue concejal en el Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Liberal en los años 80 y participó en la refundación del PP en 1989, fue secretario general del partido en el País Vasco y diputado autonómico hasta 2007, cuando contribuyó a la fundación de UPyD, con quien ejerció de europarlamentario. Abandonó el partido para integrarse en las filas de Ciudadanos en 2015, donde es diputado.

Ignacio Prendes

También de la corriente fundadora de UPyD, el secretario de la Mesa del Congreso se incoporó a las filas de Ciudadanos en 2015 y ese mismo año consiguió escaño en la Cámara Baja, que mantuvo en 2016 pese a la pérdida de representación en la repetición electoral. Bajo las siglas de Ciudadanos ha ejercido de portavoz de Justicia y durante la pasada legislatura fue vicepresidente de la Mesa. En las negociaciones de pactos en Asturias, ha abierto la puerta al PSOE para formar formar gobierno y ha visto cómo este lunes también dimitía el candidato que él mismo impulsó en el Principado, Juan Vázquez, abandona su cargo y el partido.

Orlena de Miguel

La ex diputada castellanomanchega ejerció de profesora de español y coordinadora de programas internacionales hasta que aterrizó en el Congreso de la mano de Ciudadanos en 2015. Se inició como concejal en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey hasta que meses más tarde salió elegida diputado por Guadalajara, aunque tras la repetición electoral de 2016 perdio su escaño. Entonces, Albert Rivera le pidió que fuera la portavoz de Ciudadanos en Castilla La-Mancha, convirtiéndose en la cara visible del partido en la región hasta que este mismo año fue apartada pese a su intención de repetir en la portavocía. Ella misma confirmó que el partido le había pedido que diera un paso al lado, una decisión que acató: no se presentó a las primarias dejando paso a la única candidata, Carmen Picazo. En la ejecutiva sigue siendo desde 2017 la responsable del Área de Movilidad y Seguridad Vial.

Marta Martín

Profesora en la Universidad de Alicante e investigadora, también se inició en política de la mano de UPyD, con quien se presentó a las europeas de 2014. Abandonó el partido solo un año más tarde por discrepancias con la dirección para unirse a las filas de Albert Rivera, donde ya se encontraban antiguos compañeros. Diputada por la provincia de Alicante, ha sido portavoz de la Comisión de Educación y Deportes. Dentro de la dirección del partido es responable del Área de Universidades.