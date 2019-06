Las rebajas de verano ya han comenzado en algunos establecimientos y traerán consigo 200.000 nuevos contratos, según dos estudios publicados este lunes por las empresas de trabajo temporal Randstad y Adecco.

Se trata de una cifra récord en la última década, que puede ser interpretada como una muestra del buen momento del mercado laboral español en términos de creación de empleo, pero también de su crónico problema de excesiva temporalidad y estacionalidad.

Se trata del sexto año consecutivo de aumento en la contratación para las rebajas de verano, aunque el ritmo de crecimiento ha caído notablemente en los dos últimos años respecto a los primeros de la recuperación económica y el número total de puestos de trabajo sigue sin alcanzar las cifras de antes de la crisis, según denuncia UGT.

"La contratación temporal ha ido aumentando en los últimos años, pero eso no es más que el efecto de todo el empleo que se destruyó con la crisis, un empleo estructural que no se ha repuesto", declara Cristina Estévez, responsable de Comercio y Grandes Almacenes de UGT. "En temporadas de vacaciones, las empresas se ven obligadas a contratar para suplir a los que se han ido porque las plantillas están bajo mínimos y eso no es debido a las rebajas".

Influencia del comercio electrónico

Randstad, por su parte, señaló al auge del consumo, particularmente en el comercio electrónico, como uno de los principales impulsores del aumento en la contratación prevista para este año. "Los periodos de rebajas han sido tradicionalmente positivos para el empleo, pero en los últimos años aún más, ya que el incremento del comercio electrónico está generando crecimientos muy notables", señala Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad.

Este fenómeno, sin embargo, estaría teniendo un peso muy superior en las grandes cadenas que en las pymes. La Confederación Española del Comercio, representante de las pequeñas y medianas empresas del sector, no se mostró la semana pasada muy optimista con unas "rebajas totalmente desvirtuadas" y prevé que el incremento de ventas no superará el 3% respecto al mismo periodo en 2018.

Más allá de la campaña de rebajas, Adecco estima que, este verano, se firmarán 1,4 millones de contratos en España. La contratación se dará, como es habitual en esta época del año, en sectores con una alta estacionalidad como el turismo y la hostelería –con especial incidencia en las zonas de costa y las grandes ciudades– y otros sectores vinculados como el aeroportuario y el de la logística y transporte.

Empleo estival por CC AA

A nivel autonómico, Cataluña lidera la contratación con 37.600 empleos, lo que supone un incremento interanual de 8,50% respecto a las rebajas de 2018. A nivel provincial, en esta ocasión, Madrid adelanta a Barcelona en la campaña de rebajas y encabeza la contratación con sus 30.200 nuevos empleos. Barcelona, por tanto, se queda en segundo lugar, con 29.300 nuevos puestos de trabajo.

Por detrás de ellas, Murcia, con 19.400 nuevas oportunidades laborales, y Valencia con 15.000, cierran los primeros puestos. Como sucede con la campaña estival, estas cuatro provincias suman la mitad de los contratos que se firmarán en la campaña de rebajas, poniendo de relieve la gran polaridad del empleo en estas fechas. Zaragoza y Navarra serán también dos de las provincias que firmarán más contratos, 6.800 y 5.000, respectivamente.

Por el contrario, las zonas que menos empleo crearán en la campaña de rebajas son Cáceres (320), Badajoz (310), Ciudad Real (290) y Soria (190).

Al igual que Randstad, Adecco también menciona "el auge del e-commerce y lo que supone para el empleo, sobre todo en la campaña de rebajas". En este sentido, Adecco destaca que el sector de la logística y el transporte está estrechamente ligado al sector de distribución y retail y al comercio electrónico, y requiere incorporar administrativos, mozos, peones de almacén, carretilleros, repartidores y preparadores de pedidos con radiofrecuencia.

Por último, durante el verano siguen aumentando las ofertas de puestos de trabajo orientados a la atención al cliente y la fuerza de ventas, con gran vocación comercial, como promotores, dependientes y comerciales. Asimismo, azafatos, teleoperadores y gestores del punto de venta, serán perfiles solicitados.