La Agencia Tributaria ya ha devuelto 960 millones de euros a 734.000 madres y padres en concepto del IRPF vinculado a sus permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017. Esta cifra aumentará (hasta resolver todos los casos aún pendientes) y podría incluir a todas las familias que recurrieron la devolución del IRPF antes de que el Tribunal Supremo dictara que estas prestaciones están exentas de impuestos.

En relación a estos casos, el Ministerio de Hacienda ha enviado a todas las oficinas de la Agencia Tributaria una circular interna que dicta a los funcionarios responsables de gestionar dichas reclamaciones a paralizar la denegación de las mismas, tal y como se estaba produciendo de forma sistemática.

Cuando el Supremo ratificó la sentencia del TSJM que daba la razón a varios contribuyentes que habían reclamado previamente la devolución del IRPF de la prestación por maternidad, la Agencia Tributaria comenzó a devolver este gravamen, pero solo a aquellos solicitantes que hubieran tenido descendientes durante los últimos cuatro años, que era el plazo legal para solicitar rectificaciones tributarias (más allá, se dan por prescritas). Y dentro de estos, descartaba las solicitudes de personas que se hubieran adelantado a la sentencia del Supremo, es decir, que hubieran reclamado el IRPF antes incluso del auto de octubre de 2018.

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) solicitó en su momento una explicación al Ministerio para entener el porqué de estas exclusiones. "Se decidió no hacer nada en este punto", relata su secretario general, José María Mollinedo. Y reconoce: "Lo que no conseguimos nosotros entonces lo ha logrado ahora la movilización y la presión de las madres afectadas".

Laura Morales es madre soltera por elección de una niña y un niño nacidos en 2013 y 2015, respectivamente. Ella forma parte de la 'Asociación de afectadas por la no devolución del IRPF de maternidad y paternidad' y expone una comparación muy clarificadora: "Es como si las mujeres que consiguieron el sufragio femenino no pudieran votar". En esta plataforma son unas 500 madres y 30 padres de toda España que consideran "injusto" el criterio de la Agencia Tributaria porque se consideran "pioneros" del fallo del Supremo y sin embargo, no pueden beneficiarse del mismo.

Según explica Morales, fue la semana pasada cuando se enteró por el funcionario de Hacienda que le atendió que su caso se considera un "acto administrativo firme" que le deja dos opciones: esperar hasta que el Ministerio se pronuncie al respecto de forma definitiva o continuar por la vía judicial, algo que descarta porque el proceso le va a suponer más caro que la cantidad por la que lucha.

"Cambio favorable a los contribuyentes"

Según los datos ofrecidos esta semana por el Ministerio todavía dirigido por la ministra en funciones María Jesús Montero, los contribuyentes con derecho a devolución han recibido 1.309 euros de media. En concreto, las madres 2.066 euros de media y los padres 483 euros.

La orden de "paralizar las denegaciones" es un cambio de criterio que, Gestha avisa, "no es definitivo". Por ello, recomienda a las familias afectadas "esperar" y, para aquellos casos relativos a los nacimientos de 2014 —cuyo plazo para recurrir expira este 30 de junio de 2019—, "apurar hasta el viernes 28 de junio por si el Ministerio dictara un criterio definitivo.

Mollinedo apunta que por su experiencia en casos previos similares cree que "va a haber un cambio de criterio favorable al contribuyente", si bien advierte que no quiere trasladar a las afectadas "falsas expectativas". En este sentido, los técnicos de Hacienda apuestan por "revocar los actos administrativos firmes" para así permitir aceptar nuevas solicitudes de devolución, independientemente de si se había presentado un recurso previo a la sentencia del Supremo o no.

Mientras tanto, la plataforma de mujeres afectadas ha compartido en sus redes sociales un agradecimiento tanto al Ministerio y a la ministra en funciones "por poner un poco de orden dentro del caos". "Esperamos esa solución con impaciencia", han añadido. Esta asociación tiene en marcha una campaña de recogida de firmas en Change.org a favor de que las reclamaciones de las "pioneras" sean igualmente resueltas de forma satisfactoria.