ERC ha provocado este jueves que, al menos de momento, Miquel Iceta no pueda ser presidente del Senado, pero se ha cuidado de dejar claro que su actitud no debe entenderse como una rechazo frontal al próximo Gobierno ni que vaya a obstaculizar la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "lo de Iceta no condiciona" para nada las importantes votaciones que tiene ante sí esta Cámara, entre ellas para la elección de presidente del Congreso, previsiblemente del PSOE, y la investidura de Sánchez.

Por el contrario, Rufián ha confirmado que ya ha tenido contactos con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra y, para dar imagen de normalidad, también ha recordado los que existen entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la Generalitat, Pere Aragonés. "Teníamos que sentirnos orgullosos de normalizar unas relaciones que eran anómalas hasta hace poco", ha dicho.

Sobre el veto a Iceta, Rufián ha dado una nueva versión para explicar el voto de los independentistas trasladándole la responsabilidad de que no vaya a ser presidente del Senado. Según esta teoría, era Iceta el que "no quería" ser designado y que para conseguirlo estos últimos días ha endurecido su discurso contra los independentistas para conseguir que votaran en contra, como así ha sucedido.

"Es inteligentísimo, es un tipo muy listo , muy hábil, me extraña que en la última semana dijera e hiciera todo lo que no debería decir para ser presidente del Senado", ha dicho Rufián afeando a Iceta que en una reciente entrevista no descartara volver a aplicar el 155 si hubiera motivos que, en todo caso, hoy dijo que no existen.

A Rufián el contexto le suena a lo que ocurrió durante la pasada votación de los Presupuestos de 2019, cuando la conclusión más general es que al Gobierno ya no le interesaba aprobarlos, sino convocar elecciones porque, como se comprobó el 28-A, se daba las condiciones para ganarlas holgadamente. "Me recuerda los tiempos en que el PSOE no quería aprobar los Presupuestos, da la sensación de que Iceta no quería ser presidente del Senado", ha apuntado.

Incertidumbre

Diputados y asesores de ERC en el Congreso han vivido los acontecimientos que se han sucedido este jueves en el Parlamento con la sensación de que se trabaja minuto a minuto y no es posible hacer un pronóstico de qué va a ocurrir en los próximos días. Tampoco con Junqueras, que el 21 de mayo acudirá a la constitución del Congreso pero de quien no es sabe si podrá ir antes a recoger su acta personalmente tal y como ha pedido ERC al Supremo o si podrá deambular libremente por los pasillos de la Cámara.

Tampoco se sabe si el expresidente de la Generalitat renunciará a su acta, una decisión personal que le corresponde tomar a él y que, en todo caso, ERC ha negado que tenga que ver tampoco con la investidura de Sánchez.

Levantar las causas judiciales

Rufián, que este jueves se ha estrenado como portavoz titular de ERC tras la marcha de Joan Tardá, ha insistido en el "diálogo, la negociación y el reconocimiento mutuo" entre partidos que puedan hablarse de "tú a tú" en unos contactos que el PSOE quiere retomar "donde se quedaron" en la pasada legislatura. Para ello, las "condiciones" de ERC son "empezar a hablar" de un referendum y "comenzar a hablar para levantar las causas judiciales a nuestros compañeros".

También se ha estrenado este jueves, en este caso como diputada del Congreso, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para quien la explicación del voto en contra a Iceta del independentismo se explica en que "estamos en campaña", pero con una doble vertiente. Según ha dicho, a una semana del 26-M, el independentismo no puede mostrar su apoyo a Sánchez e Iceta, igual que el presidente en funciones no quiere evidenciar "que está pactando con ERC".

Arrimadas ha llegado incluso a apuntar la posibilidad de que el PSOE deje "fuera" a Ciudadanos de la Mesa del Congreso, donde hay bastante consenso en que le corresponderán los dos puestos que ya tenía, y que en su lugar entraría ERC. Sin embargo, después ha matizado que es una suposición fruto de que conoce cómo actúan los independentistas. "Si no estuviéramos con una campaña a las puertas, el resultado de hoy en el Parlament y la negociación de la Mesa sería diferentes", ha dicho.