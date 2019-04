El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales de este domingo 28-A, Albert Rivera, ha revelado que se enteró del fichaje del expresidente popular de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, "el domingo por la tarde", antes de los debates en RTVE y Atresmedia, y ha asegurado que él no ha intervenido en la negociación porque "la ha llevado el equipo de Madrid".

En una entrevista en Onda Cero, Rivera ha señalado que Garrido "va a cobrar bastante menos" en Ciudadanos. "Los fichajes suelen venir pagando un pastón, pero en este caso la persona que viene va a cobrar bastante menos que donde iba a estar. Ha renunciado a un puesto en el que iba a cobrar casi tres veces más que lo que va a cobrar siendo diputado de la Asamblea de Madrid", ha insistido.

Garrido, cuyo nombre aparecía este mismo miércoles en el BOE en la posición número cuatro de la lista del PP a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, es "un hombre liberal, centrista y se siente más cómodo en un partido como Ciudadanos que en el actual Partido Popular", en opinión del líder de la formación naranja.

El presidente de Ciudadanos ha apuntado que "cuando una persona es liberal, centrista y dice que su partido se está escorando, que no le representa y quiere trabajar por Madrid... me parece más legítimo que seguir en un sitio, aunque no se esté de acuerdo, para cobrar el triple. Lo coherente es que tus valores sigan vigentes".

Respecto a cuándo supo de este último movimiento que ha evidenciado una lucha interna entre ambas formaciones, Rivera ha dicho que se enteró "el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, no lo recuerdo exactamente. Antes de los debates seguro".

Rivera ha reconocido que le pareció "buena idea" porque Ángel Garrido "aunque le conozco poco, me parece una persona moderada, que se comió un marrón tremendo cuando el PP tuvo caso de Cifuentes, le apoyamos en la investidura y ha cumplido con los presupuestos que pactamos".

Rivera cree que "entre nuestro electorado es una persona moderada" y ha augurado que "contar con Ignacio Aguado y Ángel Garrido es un tándem potente que nos puede dar la victoria en la Comunidad de Madrid".

En cualquier caso, Rivera ha confesado que no ha sido él quien ha conducido estas negociaciones: "No he tenido ningún contacto, lo ha llevado el equipo de Madrid", se ha limitado a decir.

Preguntado sobre si Garrido tienen ya el carné de la formación naranja, Rivera ha respondido que "no le pido el carné de Ciudadanos a la gente, no me consta que se haya afiliado", pero señala que "en el siglo XXI trabajar en política no es estar afiliado en un partido, sino trabajar para tu país compartiendo ideas y valores".

Estreno junto a Rivera

Garrido se estrenará como candidato de la formación naranja a la Asamblea de Madrid asistiendo a un desayuno informativo que protagonizará este jueves el líder del partido, Albert Rivera, y al que también asistirá el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Su incorporación a Ciudadanos ha generado gran expectación y ha pillado de sorpresa tanto en las filas populares como en el seno del Gobierno regional, que dirigió hasta el 11 de abril. Garrido será el número 13 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y ha subrayado que es la "única opción" de "seguir luchando" por lo que cree. Se ha sumado al equipo de Ignacio Aguado porque es el partido que "mejor representa los valores del centro liberal".

En Bruselas, ha dicho, "seguro tendría un futuro más cómodo en lo personal", pero esto es "por razón de principios", ha añadido, en referencia a su candidatura en las listas europeas, donde iba de 'número 4' con el PP. "Llevo casi 30 años en el PP y créanme que esta decisión no ha sido tan fácil, son muchos los procesos compartidos, son muchas las personas con las que he tenido lazos durante años y décadas y son lazos que no son fáciles de cortar y era la única opción por seguir luchando en las cosas en las que creo. Como saben, ocupaba el cuarto puesto de la candidatura del PP y seguro que (en Bruselas) tendría un lugar más cómodo en lo personal, pero esto es por razón de principios", ha sostenido.