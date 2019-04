Oportunistas, populistas, incongruentes y melodramáticos son algunos de los calificativos que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dedicado a Ciudadanos en los últimos años a través de su cuenta de Twitter o en los plenos de la Asamblea. Este miércoles, ha comunicado su salto del PP a la formación de Albert Rivera, al que ya expresó su admiración en la misma red social en 2011.

Hace poco más de una semana, Garrido acudía a un mitin del PP en el madrileño Templo de Debod para mostrar su apoyo a Pablo Casado y a los candidatos populares a las elecciones locales y regionales en Madrid, y hace menos de un mes se confesaba "encantado" de formar parte de las listas del partido a las europeas. Ahora, integra la candidatura de la formación naranja a la Comunidad de Madrid.

Esta decisión de Garrido contrasta con la actitud crítica que mostró hacia Ciudadanos durante su pertenencia al Gobierno regional, una etapa en la que no dudó en censurar múltiples decisiones y actitudes de su nuevo partido.

No obstante, la hemeroteca brinda grandes sorpresas y ya en 2011 Garrido alababa las virtudes de Rivera y manifestaba públicamente su admiración hacia el líder naranja a través de las redes sociales.

Aquí, hemos recogido algunas de sus reproches más representativos:

En repetidas ocasiones, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha reprochado al partido de Rivera su actitud oportunista y su afán de protagonismo, acusándolos de buscar únicamente el foco mediático.

"Mientras trabajamos para mejorar la Justicia, Ciudadanos juega al oportunismo con la crítica fácil e incoherente", denunciaba Garrido a través de su cuenta de Twitter en junio de 2017, cuando todavía era consejero de Presidencia.

En la misma línea se expresaba un año más tarde en otro tuit, en el que reprobaba que la formación naranja llevase a la Asamblea de Madrid asuntos sobre los que no tenía competencia con la única intención de figurar.

El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Según les convenga para su discurso, traen a la Asamblea de Madrid asuntos que no son competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, trabajan para su titular y no por los madrileños. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/6DJF1ckTSu