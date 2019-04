El actor Willy Toledo tuvo un encontronazo hace unos días en la estación de Atocha de Madrid con Alberto Casillas, el excamarero de la Cafetería Prado que se hizo famoso en 2012 por resguardar a varios viandantes durante una protesta de 'Rodea el Congreso' y, después, por boicotear varios actos de Podemos.



El encuentro tuvo lugar en una zona de alquiler de vehículos. "Hay que tener vergüenza para defender a Maduro. No tienes vergüenza. ¿Cuánto te están pagando?", le espetó Casillas a Toledo de forma reiterada al encontrarse con él y mientras grababa la escena con su teléfono móvil. "Millones", le contestó el actor.



Casillas siguió interpelándole y, cuando Toledo se acercó, dijo a continuación: "¿Me vas a pegar? Porque estáis acostumbrados a matar a la gente". El actor, enfadado, le exigió que se callase: "Que te calles ya, subnormal, me cago en tu puta madre. Te reviento la cabeza, no tengo ni para empezar".



El excamarero continuó, le invitó a pegarle y llamó "rata" al actor. Toledo se encaró después con uno de los trabajadores de la empresa y un tercero medió para que no continuara la discusión. En el programa Todo es mentira de Cuatro, han hablado este martes con Casillas, que ha acusado al actor de intentar golpearle, a pesar de que en el vídeo no se aprecia que ocurriera algo así.



"Voy buscando ladrones millonarios venezolanos que se han venido a Madrid con el dinero venezolano y también a los que se han lucrado de Venezuela como Willy Toledo", ha comentado, argumentando que el tema le afecta directamente porque su esposa es venezolana.