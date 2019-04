La ausencia de Vox en los dos debates eletorales ha dado mucho de qué hablar en la última semana por la forma en que se ha producido. Apenas una semana antes de que se celebrara el debate de Atresmedia, la Junta Electoral decidió prohibir su presencia por falta de representatividad a pesar de que en 2015, tanto Podemos como Ciudadanos sí que tuvieron la oportunidad de debatir pese a no estar representados en el Congreso.

Pero, ¿esta ausencia realmente perjudica o beneficia al partido de Santiago Abascal? El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, fue preguntado este martes por la ausencia de Vox y, además de arremeter contra el partido fundado por Ortega Lara, aseguraba que se podía ver beneficiado por no acudir: "Al final sales perjudicado de los debates si tienes ideas y no puedes exponerlas y beneficiado si no tienes ideas y propuestas y te prohíben ir", sentenciaba.

Los propios dirigentes de Vox, a la vez que mostraban públicamente su desacuerdo con la decisión de la Junta Electoral la pasada semana, reconocían en privado que "nos viene bien". En un mensaje filtrado entre el periodista y mano derecha de Santiago Abascal, Kiko Méndez Monasterio, y Manuel Mariscal, el vicesecretario de comunicación del partido y candidato por Toledo, el primero de ellos daba instrucciones del mensaje que tenía que trascender a los medios: "Cuando nos pregunten por el debate (aunque sea off the record) trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos venía bien".

La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que VOX participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo.

Ya ni disimulan: primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios... — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 16 de abril de 2019





Los expertos no opinan lo mismo: "Nadie lo sabe"

Las circunstancias en las que se ha producido la ausencia de Vox han hecho que el propio partido se presentara como víctima como parte de su estrategia. No obstante, la proximidad de los debates a las elecciones generales ha condicionado ambos encuentros, en los que cualquier fallo a tan pocos días de votar podía ser fatal, y en ese aspecto, se ha podido ver beneficiado.

A día de hoy, para los expertos consultados por 20minutos "es imposible" saber si la ausencia de Vox les beneficia o les perjudica de cara a las elecciones del próximo domingo. Según el politólogo Manuel Arias, al no asistir a este tipo de encuentros, donde un error puede pagarse caro a estas alturas de la campaña, "Vox evita el desgaste de salir y cometer algún error o movilizar el voto en su contra, pero también pierde algo de visibilidad".

Si bien el sociólogo y consultor político Rubén Tamboleo apunta que "los debates varían muy poco la intención de voto", sí señala que este tipo de debates se organizan precisamente para "confrontar posturas" y la ausencia de Vox "es una anomalía" por el peso que le dan todas las encuestas de cara a las elecciones.

"Ausencia presente"

Lo cierto es que Vox no estaba físicamente en ninguno de los dos platós, ni en el de RTVE ni el de Atresmedia, pero acaparó la atención al mismo tiempo que los candidatos podían discutir sobre sus políticas.

Santiago Abascal, subía el lunes a su cuenta oficial de Twitter una foto de unos loros que presumiblemente representaban a los cuatro candidatos que tuvo una gran repercusión. También en los debates Sánchez aprovechó varios turnos de palabra para hacer alusiones al partido de Abascal por algunas de sus polémicas propuestas.

Ha sido una "ausencia presente o latente", como lo describe Manuel Arias, que insiste en que la ausencia como tal no es posible saber si es beneficiosa o perjudicial. "Hay que suponer que ni una cosa ni la otra". Sí puede, en cambio, provocar el llamado "voto protesta", según el sociólogo Rubén Tamboleo, que apunta a que depende de la actuación de los candidatos que participaron en el debato estuvieron presentes que pueda decidirse el voto de un indeciso. "Si no me gusta nada de lo que veo, es posible que mi voto vaya a parar a Vox", explica.

Una afirmación que comparte Manuel Arias, que pone el ejemplo del líder 'popular' en el primer debate de RTVE. "Un indeciso que se estaba pensando votarles pudo decidirse por ellos si lo que hizo Casado no le convenció. No obstante, nadie lo sabe", recalca.