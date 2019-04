Desde que Pedro Sánchez anunció la fecha de las elecciones el pasado mes de febrero, la imagen del Presidente del Gobierno debatiendo en un cara a cara o en un formato más amplio con el resto de candidatos ha sido una de las más buscadas. Sin embargo, finalmente el candidato socialista sólo asistirá a un debate, previsto para el 22 o 23 de abril, y será a cuatro en RTVE tras la prohibición de la Junta Electoral de incluir a Vox en el de Atresmedia por "falta de representatividad".

Las encuestas sitúan al PSOE como primera fuerza a gran distancia del resto de partidos y Pedro Sánchez no quiere correr riesgos. Es por ello que durante los últimos meses no se haya posicionado abiertamente sobre su participación en debates. El pasado mes de febrero, el líder del Partido Popular y principal partido de la oposición tras la moción de censura, Pablo Casado, solicitaba un cara a cara durante la campaña. A su juicio, son los dos únicos candidatos que tienen opciones de gobernar España, por lo que era el formato más adecuado.

Albert Rivera seguía la estela de Casado y exigía días más tarde verse en un plató a solas con Sánchez dejando a un lado al resto de partidos. El líder de Ciudadanos defendía para ello que los suyos eran "los dos modelos de España" que se presentaban el 28 de abril: "el sanchismo, gobernando por Podemos y los separatistas, o el nuestro, para liderar una España Unida".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, llegó a hacer la petición por escrito mediante una carta al director de campaña del PSOE, José Luis Ábalos. Sin mostrar su rechazo de forma contundente, la respuesta de Ábalos al respecto fue: "Habrá debates", pero añadió un matiz: "Debates con todos nos parece bien", señalaba en rueda de prensa en Ferraz, pero los "cara a cara lo vamos a tener que establecer" más adelante y se irán "valorando" según el interés electoral.

El aplazamiento estaba motivado, según del director de campaña socialista, por la "desesperación" del PP de "coger el estatus de alternativa" y diferenciarse en el marco de las "tres derechas". "No rehuimos el debate pero no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie y el señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo ven con claridad y su proyecto es una coalición de a tres", explicaba.

Pedro Sánchez sí tuvo un cara a cara con Rajoy

En 2016, mientras lideraba el partido de la oposición, Sánchez pedía un cara a cara con Rajoy como una necesidad porque "no se les puede hurtar a los españoles un debate entre quienes ahora gobiernan y entre la alternativa que gobernará a partir del 27 de junio". Tres años más tarde, ya como jefe del Ejecutivo, defiende la pluralidad en un plató, con más candidatos, que represente "todas las posiciones políticas existentes en nuestro país".

A menos de dos semanas de las elecciones, queda descartado cualquier cara a cara y sólo se verá al jefe del Ejecutivo en un debate y no será con todos los candidatos. RTVE y Atresmedia han sido los dos medios que han luchado por tener ante sus cámaras al presidente del Gobierno, el ente público con un debate a cuatro, mientras que Atremedia incluía a Vox por el peso que le dan todas las encuestas de cara a los comicios, como ya hicieron con Ciudadanos y Podemos antes de que aterrizaran en el Parlamento en 2016.

Dudoso al principio de participar en un formato que incluyera a Vox, finalmente se decantó por esta opción, fechada el 23 de abril y con Vicente Vallés y Ana Pastor de moderadores. Pero la decisión de la Junta Electoral de este martes de suspender el debate o cambiar el formato por la presencia del partido de Abascal, que no tiene la suficiente "representatividad", según el argumento esgrimido, ha hecho cambiar de decisión a última hora.

El presidente del Gobierno ha decidido aceptar la invitación de RTVE para acudir al debate a cuatro y ha rechazado el de la cadena privada. Según el comunicado emitido este miércoles por el PSOE, el ente público fue el primero en ofrecer un debate a cuatro y ha recordado que RTVE ha ofrecido la señal gratuita a todos los medios de comunicación que deseen emitir el debate.

Destacan, además, que para Pedro Sánchez "será un honor debatir en RTVE, la televisión pública española de todos", a la que según dice, le "han devuelto la independencia y neutralidad". La cadena pública llegó a reunir más de 23.ooo firmas para que Sánchez aceptara su propuesta en lugar de la de Atresmedia. A través de la plataforma Change.org, el ente publicaba una petición alegando que "defender lo público es defender RTVE, la de tod@s", y criticaba que el presidente del Gobierno aceptara debatir en una cadena privada en lugar de hacerlo en la estatal.