El líder de Cs, Albert Rivera (i); del PSOE, Pedro Sánchez (c); y del PP, Pablo Casado. ARCHIVO

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha propuesto por carta al director de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, un "cara a cara" entre Albert Rivera y Pedro Sánchez para que se puedan ver las diferencias entre quienes buscan pactar con constitucionalistas y los que optan por los separatistas.

Cree Cs que es una oportunidad para "diferenciar" entre quienes como Rivera "promueven los acuerdos entre constitucionalistas y tienen un proyecto para España" y los que, como Sánchez, "eligen pactar con Torra, Puigdemont, Rufián e Iglesias".

Según el texto de la misiva facilitado por Cs, las elecciones del 28 de abril ofrecerán a los españoles una oportunidad para elegir "entre la nación de españoles libres e iguales" que defiende el partido naranja y la propuesta "de nación de naciones" que plantean los socialistas.

"Entre unirnos más allá de las diferencias y dividirnos entre rojos y azules", añade la carta, que emplaza al PSOE a que ponga "día y hora" para este debate televisivo.

"Los 'cara a cara' se irán valorando"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró este lunes que el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, participará en debates con los demás candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de abril. "Debates con todos nos parece bien", dijo Ábalos en rueda de prensa en Ferraz, pero los "cara a cara lo vamos a tener que establecer" más adelante y se irán "valorando" según el interés electoral.

A su juicio, el Partido Popular vive en la "desesperación" por "coger el estatus de alternativa" y diferenciarse en el marco de las "tres derechas" y por eso sigue aplazando la decisión de aceptar un cara a cara entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, para que no se le visualice como alternativa, lo que -a su juicio- está buscando Casado con "desesperación" en su pugna con el candidato de Cs, Albert Rivera.

"No rehuimos el debate pero no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie y el señor Casado necesita que se le visualice como alternativa porque su mayor problema es que no lo ven con claridad y su proyecto es una coalición de a tres", ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Sobre la posibilidad de un debate de Sánchez con Rivera, el dirigente socialista ha recordado que "lo normal es que si hay un debate cara a cara es que se haga con quien puede presidir".

Ábalos admitió que todavía no ha leído la carta que le ha remitido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, instándole a un debate entre Albert Rivera y el jefe del Ejecutivo, pero adelantó que responderá "con buen tono, como debe ser".